كتبت: ياسمين عمرو في السبت 29 مايو 2021 01:34 مساءً - مع حلول فصل الصيف، يصبح واقي الشمس جزءاً لا يتجزأ من الروتين اليومي لـ العناية بالبشرة، إذ يوصي أطباء الجلد بضرورة استخدام واقي الشمس يومياً للوقاية من أضرار الأشعة فوق البنفسجية، وتقليل مخاطر الإصابة بسرطان الجلد.

تعمل معظم منتجات الحماية من الشمس عن طريق امتصاص أشعة الشمس أو عكسها أو تشتيتها، حيث يوفر واقي الشمس الحماية من نوعي الأشعة فوق البنفسجية الضارة UVA وUVB، حيث يُمكن أن تسبب كل من أشعة UVA و UVBحروق الشمس، كما يمكن أن تؤدي إلى آثار صحية طويلة المدى مثل سرطانات الجلد، وشيخوخة الجلد المبكرة، وتلف العين.

وفي السطور التالية، ستتعرفين على أهم مكونات واقي الشمس، التي توفر لكِ حماية من أشعة الشمس الضارة:

يحتوي واقي الشمس على المكونات النشطة مثل ثاني أكسيد التيتانيوم أو أكسيد الزنك، والذي يحمي الجلد عن طريق انحراف أشعة الشمس، وغالباً ما يكون ثاني أكسيد التيتانيوم مكوناً أساسياً في واقي الشمس، لأنه يعمل بشكل جيد كعنصر ترشيح للأشعة فوق البنفسجية.

ويحتوي واقي الشمس أيضاً على جزيئات تحتوي على الكربون وتمتص الضوء، مثل أوكسي بنزون ​​وأوكتينوكسات وأوكتيسالات وأفوبنزون.

وهناك بعض منتجات واقي الشمس التي تحتوي على مكون مكسوريل SX، وهو مكون لديه القدرة على حجب أشعة UVA1، وهي الأشعة البنفسجية طويلة الموجة التي تحفز شيخوخة الجلد.

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ماذا يعني SPF؟

أهم مكونات واقي الشمس



عامل الحماية من الشمس، أو عامل الحماية من حروق الشمس SPF، هو مقياس لمقدار الأشعة فوق البنفسجية التي يُمكن أن تتسبب حروق الشمس على الجلد المحمي بواقٍ من الشمس، مقارنةً بالبشرة غير المحمية، ومع زيادة مستوى عامل الحماية من الشمس SPF في واقي الشمس، تزداد الحماية من هذه الحروق.

كيف أعرف أن واقي الشمس آمن للرضع أو الأطفال؟

بشكل عام، عندما ترين مصطلح "طفل" على ملصق واقي الشمس، فهذا يعني أن واقي الشمس يحتوي فقط على هذين المكونين النشطين: ثاني أكسيد التيتانيوم وأكسيد الزنك.

بالنسبة للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 6 أشهر، تنص AAD على أنه يجب على الآباء ومقدمي الرعاية تجنب استخدام واقي الشمس على هؤلاء الأطفال، وبدلاً من ذلك حماية بشرتهم من أشعة الشمس عن طريق إبقائهم في الظل وارتداء قمصان بأكمام طويلة وسراويل واسعة، والقبعات ذات الحواف.

وبالنسبة للأطفال بعمر 6 أشهر فما فوق، يُنصح باستخدام واقٍ من الشمس يحتوي على ثاني أكسيد التيتانيوم أو أكسيد الزنك، الذي يحمي البشرة الحساسة للرضع والأطفال الصغار.



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