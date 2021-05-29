مكياج سعودي للعروس

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 29 مايو 2021 01:34 مساءً - اختيار رسمة المكياج من الأمور المهمة التي تشغل بال كل الفتيات عند اقتراب موعد حفلات زفافهن؛ فكل فتاة ترغب في الظهور بإطلالة متميزة ومختلفة عن إطلالتها العادية، لذا يجب الحرص على اختيار رسمة المكياج المناسبة مع درجة بشرتها ورسمة وجهها، ومع تعدُّد رسمات المكياج تقع الفتيات في حيرة عند اختيار الرسمة التي تناسبهن، لذا نجمع لك اليوم عدة أساليب لمكياج العروس على يد خبيرات التجميل السعوديات.



مكياج بدرجات اللون البني على طريقة خبيرة التجميل نجلاء زيني

مكياج عروس من خبيرة التجميل نجلاء زيني -الصورة من حسابها على الانستغرام



مكياج المونوكروم هو أسلوب يرتكز على اختيار نفس الألوان في الأيشادو والبلاشر وأحمر الشفاه، وهذا ما طبقته خبيرة التجميل السعودية، نجلاء زيني؛ حيث استخدمت في أحدث الإطلالات لمكياج العروس مكياج عيون سموكي باللونين البني والأسود مزيناً بلمعة ذهبية في منتصف الجفن إلى بداية العين، وأضافت له الماسكرا السوداء الكثيفة مع تحديد الوجه بتقنية الكونتور، وأكملت الإطلالة ببلاشر بني ممزوج باللون الزهري، مع طلاء الشفاه اللامع باللون البني.

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مكياج مشمشي لعروس الصيف بأسلوب خبيرة التجميل سارة السبيعي

مكياج عروس صيفي من خبيرة التجميل سارة السبيعي -الصورة من حسابها على الانستغرام



مع دخول فصل الصيف، طبقت خبيرة التجميل السعودية، سارة السبيعي، مكياجاً مشمشياً مناسباً للعروس، يرتكز على رسم العيون باللون النحاسي في الجفن وأسفل العين مع المشمشي المات في بقية العين، واستخدمت الأيلاينر الأسود السائل لرسم العينين مع الماسكرا السوداء، وأكملت اللوك ببلاشر زهري وطلاء شفاه باللون المشمشي اللامع لأناقة عصرية.

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مكياج مميز للعروس السمراء من خبيرة التجميل منى النعمان

مكياج من خبيرة التجميل منى النعمان -الصورة من حسابها على الانستغرام



اتَّبَعَتْ خبيرة التجميل السعودية، منى النعمان، أسلوباً مختلفاً لتزيين العروس السمراء بعيداً عن الألوان المعتاد عليها؛ حيث دمجت في العينين اللون الأزرق الفيروزي في الجفن المتحرك مع البني الداكن في كسرة العين والبني الفاتح أسفل الحواجب، واستخدمت أيلاينر أسود سائل محدَّد للعين بشكل خارجي مع الرموش الاصطناعية، وأكملت اللوك بالبلاشر الزهري وطلاء الشفاه البني بدرجة لامعة، ليركِّز أسلوب المكياج على العينين.

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