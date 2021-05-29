كتبت: ياسمين عمرو في السبت 29 مايو 2021 01:34 مساءً - تفضل الكثير من السيدات اعتماد عطور برائحة الصابون، حيث تعد رائحة الصابون من الروائح النظيفة والمنعشة والنقية، عند مزجها مع عدة روائح أخرى.

وخلال السطور التالية؛ يطلعك "الخليج 365. نت" على عدة عطور نسائية برائحة الصابون، يمكنك أن تستوحي ما يناسبك من بينها، لإطلالة جذابة ومتميزة في مختلف الأوقات والمناسبات.



عطر CLINIQUE HAPPY HEART

عطر CLINIQUE HAPPY HEART



إذا كنت تبحثين عن عطر مليء بالدفء، يمكنك الاستعانة بعطر CLINIQUE HAPPY HEART، فهو عطر مليء بالزهور، إذ يحتوي على صفير الماء، الماندرين، الخيار وزهرة الربيع الصفراء.

ويتمتع هذا العطر بأن له رائحة تتكشف على بشرتك وتُشعِر بالانتعاش والنظافة تماما كماً لو كنت قد انتهيت للتو من الاستحمام.

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عطر EAU DES 4 REINES من لوكسيتان L`OCCITANE

عطر EAU DES 4 REINES من لوكسيتان L`OCCITANE



إذا كنت تبحث عن عطر برائحة صابون الأزهار، يمكنك اعتماد عطر EAU DES 4 REINES من لوكسيتان L`OCCITANE، فهو عطر مليء بالورد التركي والورد المغربي والورد البلغاري.

إذا كنت من محبي روائح الصابون المنمقة، فهذا العطر سيكون خياراً مثالياً، فهو ذو رائحة نظيفة ومنعشة ونقية.

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عطر CALÈCHE من هيرميس HERMES

عطر CALÈCHE من هيرميس HERMES



إذا كنت تبحثين عن عطر مليء بالنعومة والهدوء، يمكنك اعتماد عطر CALÈCHE من هيرميس HERMES، الذي يتمتع برائحة مليئة بالنوتات الوردية والخشبية.



ويتميز هذا العطر أيضاً بالنعومة والشباب، فإذا كنت تبحثين عن رائحة ليست ثقيلة جداً، والتي لا تزال تحمل رائحة منعشة من الاستحمام، فعطر CALÈCHE سيكون خياراً مثالياً لك.

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عطر JOY من باتو Patou

عطر JOY من Jean Patou من باتو Patou



إذا كنت من محبي العطور الصابونية، يمكنك اعتماد عطر JOY من باتو Patou، فهو عطر تنبعث منه رائحة الخوخ والورود والأوركيد والأوريس والياسمين، والمسك، ويمكنك تطبيقه في مختلف الأوقات والمناسبات.

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