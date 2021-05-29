ماهو مرض الرشاشيات؟.. عدوى تصيب المرضى والمتعافين من فيروس كورونا

القاهرة - سمر حسين - صحة

حالة من الذعر والخوف الشديد انتشرت بين الكثيرين في جميع دول أنحاء العالم، بعد تداول الكثير من الأخبار عن انتشار الكثير من الفطريات والأمراض والأوبئة، في عدد من الدول، وكان منها الفطر الأسود والفطر الأسود، ومؤخرا زيادة الأقاويل حول انتشار مرض الرشاشيات في الهند.

وكانت قد نشرت موقع «times of india»، أن هناك عدد من الأطباء الذين قاموا بالإبلاغ عن ظهور 8 حالات إصابة بعدوى فطرية جديدة والتي تدعى «داء الرشاشيات»، وعلى الفور بعد ما جرى اكتشاف إصابتهم بها، ونقل المصابون إلى المستشفى، مشيرين إلى أن ضحايا تلك العدوى جميعهم تعافوا من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ما يعني أن المتعافين من الفيروس هم الأكثر عرضة للإصابة به.

ونوضح من خلال هذا التقرير ما هو مرض الرشاشيات، وفق موقع «times of india»، كالتالي:

ما هو مرض الرشاشيات؟

هو فطر يصيب الرئة، يتعرض للإصابة به الاشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة، وعلى الرغم من أن من إصابة عدد من المتعافين به، إلا أن الأطباء أوضحوا أنه مرض ليس مميتا، ولكنه مثل الفطر الأسود القاتل، ولكنه يظهر على مرضى فيروس كورونا أو المتعافيين منه الذين يعانون من ضعف المناعة.

وعن هوية مرض الرشاشيات، فهو إحدى الفطريات التي يصاب بها الإنسان عندما يستنشق جراثيم الرشاشيات التي يتعرض لها الغنساسن بشكل يومي، ومن الصعب أن يصاب الإنسان العادي أو الذي يتمتع بصحة جيدة بهذا الفطر، ولكن مرضى ضعف المناعة، هم وحدهم المعرضون للإصابة بذلك الفطر.

وجدير بالذكر أن منظمة الصحة العالمية أجرت دراسة حول مرض الرشاشيات الرئوي المزمن، وأوضحت من خلال تلك الدراسة ذلك الداء يتطلب المزيد من الدراسة والأبحاث، إذ أنه يعد عبأ ثقيلا إذا تحول لعدوى مثل فيروس كورونا، وخلال الأيام الماضية، عانت الهند كثيرا من انتشار عدد من الأمراض المتعلقة بضعف الجهاز المناعي، وذلك بعد تفشي جائحة فيروس كورونا بها.