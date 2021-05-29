بسمة بوسيل: «مبقتش أغير على تامر حسني.. ده كان زمان» (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

في لقاء إعلامي كشفت بسمة بوسيل، عارضة الأزياء المغربية، عن تطور جديد مع علاقتها بزوجها الفنان تامر حسني، بعدما تعرضا لأزمة في علاقتهما خلال الفترة الأخيرة كانا على وشك الانفصال.

وذكرت «بسمة» أنها لم تعد تغير على زوجها الفنان تامر حسني، كما في السابق خاصة في بداية زواجهما «أكيد كان في غيرة بالذات في الأول كان كتير.. بس خلاص مش هقعد عمري كله أغير وأتخانق على نفس الموضوع».

أزمة تامر حسني وبسمة بوسيل

يذكر أنه خلال الفترة الماضية شهدت علاقة الزوجين تامر حسني وبسمة بوسيل، توترًا كبيرًا ووصل إلى حد الحديث عن الانفصال، لكنهما تصالحا وأعلنا عن ذلك عبر «إنستجرام».

وكان الفنان تامر حسني، عاتب زوجته المغربية بسمة بوسيل، بعدما نشرت عبر خاصية القصص المصورة لحسابها على «إنستجرام»، معلنة نبأ انفصالهما وبدء إجراءات الطلاق.

وعاتبها زوجها بأنها ما كان يجب أن تنشر مشكلاتهم العائلية على مواقع التواصل الاجتماعي، وكان من الممكن أن تنتهي خلافاتهما عبر الهاتف، كما اعتذر لها، عما يمكن أن تكون قد فهمته بشكل خاطئ بسبب شهرته.

وجاء أول ظهور لهما بعدما شاركت المغربية بسمة بوسيل في حفل زوجها تامر حسني، ونشرت وقتها «بسمة» عبر خاصية «ستوري» على حسابها الرسمي على موقع «إنستجرام»، مقاطع فيديو لها، خلال حضورها حفل زوجها النجم تامر حسني، في أول ظهور علني لهما سويا، بعد تصالحهما.

وظهرت «بسمة» بأزياء كاجوال شتوية سوداء، خلال ارتدائها كمامة طبية، بصحبة صديقتها، خلال في الصفوف الأولى بالحفل، متفاعلة مع غناء زوجها بالتصفيق والتمايل.