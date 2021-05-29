الامارات | مادونا تنتقل للعيش بلوس أنجلوس في قصر اشترته بـ 20 مليونا

شكرا لقرائتكم خبر عن مادونا تنتقل للعيش بلوس أنجلوس في قصر اشترته بـ 20 مليونا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت النجمة العالمية مادونا عن انتقالها لقصرها الجديد التي اشترته مؤخرًا وتحديدًا في نهاية الشهر الماضى بمبلغ يقترب من 20 مليون دولار، حيث نشر موقع ديلى ميل عدة صور للنجمة الشهيرة والتي أعطت لمحة عن حياتها الأسرية في القصر الفخم في لوس أنجلوس.

وأضاف التقرير أن النجمة الشهيرة انتقلت إلى القصر الجديد لتمثل بذلك عودة إلى حياتها السابقة في لوس أنجلوس، بعدما غابت عنها طوال الفترة الماضية حيث عاشت بعيدة عن تلك الولاية التي اعتادت على العيش فيها لفترة طويلة من حياتها.

وتصل مساحة المنزل إلى 13391 قدمًا مربعًا بالإضافة إلى تضمنه 9 غرف نوم و 11 حمامًا، ومسبحًا بمياه مالحة على طراز المنتجع ، ودار ضيافة بمساحة 1200 قدم مربع، ومرآبا يتسع لخمس سيارات.

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