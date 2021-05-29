الامارات | رامى صبرى يحتفل بـ 50 مليون مشاهدة لأغنيته "أهدّ الدنيا" على يوتيوب

شكرا لقرائتكم خبر عن رامى صبرى يحتفل بـ 50 مليون مشاهدة لأغنيته "أهدّ الدنيا" على يوتيوب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفل المطرب رامى صبرى، بتخطى أغنيته "أهد الدنيا" 50 مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وعلق قائلاً على إنستغرام: "أغنية "أهد الدنيا" تتخطى 50 مليون مشاهدة على يوتيوب.. شكرًا لكل جمهوري في العالم".

ويذكر أن أغنية "أهد الدنيا" تم تصويرها في لبنان وأخرجها فادى حداد وهى من كلمات وألحان عزيز الشافعى وتوزيع جلال الحمداوى.

وكشف المطرب رامى صبرى، عن كلمات أغنيته الجديدة التي جاءت بعنوان "القضية مكملة"، لدعم الشعب الفلسطيني والقدس.

ونشر صبرى مقطع فيديو قصيرا عبر حسابه بموقع انستغرام، لكلمات الأغنية التي جاءت كالآتي: "بص الشجاعة اللي في عنيه، الأرض أرضه من زمان، أنت الى متقل عليه، طمعك وجشعك دول عموك من الإنسانية جردوك، وبقيت شايفها أرض أبوك مش أرضهم ولا أرضنا، لسه القضية مكملة ولسه الحكاية مطولة، واكيد نهاية اللى افتري أكبر عقاب من ربنا". والأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان وغناء رامى صبري، وموسيقى جلال حمداوي.

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