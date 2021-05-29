الامارات | رائدة إيطالية.. قائدة لمحطة الفضاء الدولية

شكرا لقرائتكم خبر عن رائدة إيطالية.. قائدة لمحطة الفضاء الدولية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - من المقرر أن تتولى رائدة الفضاء الإيطالية سامانثا كريستوفوريتي منصب القائد خلال فترة وجودها في محطة الفضاء الدولية «آي إس إس».

وأعلنت وكالة الفضاء الأوروبية في باريس، أمس الجمعة، أن هذا سيجعلها أول امرأة أوروبية تتولى المنصب في محطة الفضاء الدولية.

وقالت وكالة الفضاء الأوروبية إن كريستوفوريتي، بصفتها عضواً في مهمة «كرو-4»، ستنطلق من ولاية فلوريدا الأميركية باتجاه محطة الفضاء الدولية في عام 2022 على متن مركبة الفضاء «سبيس إكس كرو دراجون» من أجل فترة مكوثها الثانية بالمحطة الفضائية.

ونقلت وكالة الفضاء الأوروبية عن كريستوفوريتي قولها في بيان إن «العودة إلى محطة الفضاء الدولية لتمثيل أوروبا، شرف في حد ذاته».

وأضافت: «لقد أخجل تواضعي تعييني في منصب القائد، وأتطلع للاستفادة من الخبرة التي اكتسبتها في الفضاء وعلى الأرض لقيادة فريق يتمتع بقدرات كبيرة للغاية في المدار».

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