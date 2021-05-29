الامارات | الزنك.. مفيد حتى في مواجهة حب الشباب

شكرا لقرائتكم خبر عن الزنك.. مفيد حتى في مواجهة حب الشباب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت طبيبة الأمراض الجلدية الألمانية الدكتورة ماريون مورس-كاربي إن الزنك يعد سلاحاً فعالاً لمحاربة البثور وحب الشباب؛ إذ يمتاز بتأثير مُجفف ومُثبط للالتهابات، كما أنه يعمل على شفاء الجروح وتنشيط جهاز المناعة.

وأوضحت أنه من الأفضل لهذا الغرض استعمال مستحلب أو معجون يحتوي على الزنك، مع مراعاة وضع طبقة نحيفة من أي منهما.

وأضافت مورس-كاربي أنه لا ينبغي استخدام كريم أو مرهم يحتوي على الزنك؛ بسبب المحتوى العالي من الدهون بهما، والذي يؤدي إلى نتيجة عكسية، ومن ثم تفاقم حالة البثور وحب الشباب.

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