ظهور الشعر الأبيض قبل سن الثلاثين... 5 علامات تحذيرية إذا حدث لك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

الشعر الأبيض سمة طبيعية تدل على تقدم العمر، يأخذها البعض بهدوء بينما يحاول الآخرون إخفاءها في أسرع وقت ممكن.

ومع ذلك، إذا رأيت شيبًا في شعر شخص لم يبلغ من العمر 30 عامًا، فقد يكون ذلك علامة على القلق وإشارة لبعض الأمور التي نوردها لكم على النحو التالي وفقاً لموقع "brightside"

1- أمراض القلب:

استشر طبيب قلب إذا كنت رجلاً ولاحظت ظهور شيبا سريعا في شعرك، إذ كشف العلماء أنه غالبًا ما يرتبط بارتفاع مخاطر الإصابة بأمراض القلب الإقفارية، حيث لا يظهر IHD أي أعراض في مرحلته الأولية، لذا انتبه إلى هذه العلامة بالذات.

2- تراكم البيروكسيد:

عادة، تنتج بصيلات الشعر كمية صغيرة من بيروكسيد الهيدروجين، ومع ذلك، عندما يتراكم، فإنه يغير لون شعرك، ويمكن علاج هذه الحالة بمركب منشط للأشعة فوق البنفسجية، والذي يستخدم أيضًا لاضطرابات تصبغ الجلد.

3- نقص فيتاميني "د 3" و"ب 12":

لوقف شيب الشعر، يكفي الحفاظ على نظام غذائي متوازن، حيث اكتشف العلماء أن نقص فيتامين D3 يؤدي إلى فقدان الميلانين (وهو المادة المسئولة عن إعطاء لونًا للبشرة والشعر)، الشيء نفسه ينطبق على نقص فيتامين ب 12.

4- التدخين:

لا ينبغي أن يفاجأ المدخنون بالشعر الأبيض المبكر، لقد ثبت أن التدخين يتسبب في نموه بشكل أسرع بكثير مما لو لم تلمس سيجارة من قبل، وتؤدي هذه العادة أيضًا إلى تساقط الشعر المبكر.

5- لا يعني بالضرورة اللون الرمادي المبكر دائمًا مشاكل صحية:

في بعض الأحيان يتعلق الأمر بالجينات الوراثية، ويمكن أن يكون شيب الشعر في الوقت المناسب إشارة إلى الخصائص الطبيعية لجسمك، وليس فقط دليل على المشاكل، على سبيل المثال، الأشخاص الذين كان شعر آباؤهم شيبًا قبل سن الثلاثين يلاحظون ظهور شعرهم في نفس العمر، حتى أن العلماء اكتشفوا الجينات المسؤولة عن الشيب المبكر للشعر وراثية.