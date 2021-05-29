5 أطعمة غير متوقعة يجب تجنبها.. يمكن أن تكون سامة للبشرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

تتعب الكثير من الفتيات في محاولة معرفة سبب ظهور حب الشباب على الرغم من تناولها الأدوية اللازمة، ولكن في بعض الأحيان يمكن أن تكون الأطعمة التي نحب تناولها ضارة ونحن لا نعرف.

ومن المؤسف حقًا أن العواقب تكون أسوأ مما نتوقع، ولتجنب هذه الأطعمة ولتزويدك بمظهر صحي ، إليك بعض الأنواع التي يجب التقليل في تناولها أو استبعادها، وفقا لموقع "brightside".

1- السوشي:

يمكن أن يسبب حساسية تؤدي إلى الشيخوخة المبكرة ويسبب حب الشباب، حيث تحتوي لفائفك المفضلة على كمية كبيرة من الملح، وهو أحد أسوأ أعداء صحتنا، وهذا يمكن أن يؤدي إلى جفاف البشرة وباهتنها.

والأطعمة المالحة تجعل الخلايا تحتفظ بالسوائل، ما يجعل وجهك منتفخًا، حيث يحتل الأرز مكانة عالية في مؤشر نسبة السكر في الدم ويمكن أن يزيل الرطوبة والدورة الدموية من البشرة، ما يتسبب في جفاف الجلد والشيخوخة المبكرة.

وإذا كنتِ تأكلين السوشي، فمن المستحسن شرب المزيد من الماء، وممارسة تمارين الوجه، والنوم على وسادة عالية حتى لا تسمح السوائل بالتجمع في الوجه، واستخدام الكمادات الباردة.

2- منتجات الألبان:

إذا كنتِ تأكلين الألبان وما زال يظهر لك حب الشباب، هذا لأنه يحتوي الحليب من الأبقار على هرمون النمو الذي يؤدي إلى تفاقم الغدد النفطية لبشرتك ويجعل بشرتك زيتية عن الطبيعة.

نتيجة لذلك، تصبح أكثر عرضة للاندلاع، وأثناء معالجة الألبان، يتلف الحليب بسبب البسترة، التبخر، القشط، وكل هذا يخلق الظروف المثالية لحب الشباب.

إذا كنت ترغبين في التفكير في التحول إلى البدائل، مثل حليب الماعز، أو شراء الحليب الخام من مزرعة محلية حيث يمكنك التأكد من أن الأبقار يتم تغذيتها من العشب.

3- حبوب الإفطار (الكورن فليكس):

حتى مثل هذه الحبوب يمكن أن تكون ضارة لبشرتك، لا تصدقين كلمة "طبيعية" حتى ترى ما تتكون الحبوب منه، قد تكتشف أن بعض المكونات في الواقع GMO، والتي يمكن أن تجعل بشرتك تتعرض للحكة، وزيادة الحساسية، وتسبب حب الشباب، بسبب العملية التي تسمى البثق.

وإذا لم تتمكني من التخلي عن تناول وعاء من الحبوب لتناول الإفطار، فاختارين واحدا يحتوي على أقل من 5 جرامات من السكر لكل وجبة، وانتبهين إلى معلومات التحكم في الجزء على العبوة للتوجيه، واقرأي الاتساق حيث يحتوي المنتج عادة على المزيد من المكونات الأولى 2-3 المدرجة.

4- اللحوم المصنعة:

قد يكون أحد الأسباب التي تجعلك ترى تورمًا في الجلد، خاصة بعد تناولها في المطاعم، إذ يوجد الكثير من الصوديوم في اللحوم المصنعة مثل البرجر والسويس وما إلى ذلك، بسبب احتوائها على نسبة كبيرة من الملح.

وتحتوي هذه الأنواع من اللحوم أيضًا على النتريت الذي يدمر الكولاجين والإيلاستين في بشرتك، ويمكن أن تسبب شيخوخة مبكرة بسبب العناصر المكسورة التي لم يعد من الممكن الاعتماد عليها لدعم بشرة شابة.

لجعلها أقل ضررًا لجسمك، تأكد من عدم الإفراط في تناولها وعدم أكلها كل يوم، وإذا كنت تتبع نظامًا غذائيًا، فاعتمده على الأطعمة الطازجة وابتعد عنها.

5- العصائر:

من لا يحب العصير خاصة عندما يكون صحي أكثر من الصودا، حيث تحتوي العصائر على نفس القدر من السكر الذي تحتويه الصودا، وهذا السكر يكسر الكولاجين في بشرتك ويجعلها جافة، وتفتقر العصائر إلى الألياف وهذا يعني أن ما تشربه لا يمد بشرتك بالعناصر الغذائية الضرورية،

ولكن إذا كنت لا تستطيع الاستغناء عنها، يمكنك مزج الفواكه والخضروات في عصائر الفاكهة للتأكد من حصول جسمك على جميع الفيتامينات والمعادن الجيدة، ولكن من الأفضل تناول الفاكهة كاملةً حتى تحصل على مضادات الأكسدة والفيتامينات الموجودة بشكل طبيعي في الفاكهة.