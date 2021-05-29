بسبب الأمومة.. ريهام سعيد تهاجم شاكوش مجددا: «لقيتك من حارة» (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قررت الإعلامية ريهام سعيد، الرد على مطرب المهرجانات حسن شاكوش، بسبب الخلاف الناشب بينهما عقب الاختلاف على حفل كان من المقرر أن يحيه المطرب في حفل تخرج أبنائها.

وظهرت اللإعلامية في بث مباشر، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلة: «اللايف ده اتأخر شوية، ومكانش ينفع أعمله، لأنها غلطة إني أرد عليه، لأني أكبر بكتير أوي أوي أوي، بس الناس شخصيات، فيه ناس مبتردش، وفيه ناس تاخدها في كرامتها ومترتاحش إلا لما ترد، وأنا النهاردة من واجبي كـ أم برد»

وتابعت «ريهام»: «اللايف ده لـ حسن شاكوش، وأنا مش بغلط في حد وبعرف أخد حقي كويس جدًا بالقانون، وربنا بيجيبلي حقي، وأنا بـ 60 راجل ومباخفش، شاكوش كان طالب 30 ألف، وقلتله حرام في 5 دقايق، ووصلنا لـ 11 و11 ألف ونص، ولما جيه مرديش ينزل من العربية ومدير أعماله قال مش هيمشي على رجليه».

وعن ردها على حديثه عنها، قالت: «أنا عارفة إن فيه واحدة زقته، ونصيحة مني يا شاكوش متخليش حد يزوقك على حد عشان الدنيا دوارة وممكن تلف ويتعمل معاك كدة، واللي مالكش معاه مصلحة النهاردة هيكون ليك معاه مصلحة بعدين، وأنا شايفاك حد غلبان وتم استعمالك غلط».

واستكملت الإعلامية ريهام سعيد: «متطلعش تتكلم على أعراض ناس عيب في أصول، اطلع كدبني، أو قول مبحبهاش، متطلعش تقول أنا شفت حاجات مينفعش أجيب سيرتها أو أتكلم عنها، وهي الحاجات اللي شفتها دي أكتر من الحاجات اللي بتشوفها في الأماكن اللي بتغني فيها».

واستطردت: «أنا دورت على عنوانك عشان أرفع عليك القضية لقيتك من منطقة أسمها ناهيا قولت منين هناك قالولي في بولاق الدكرور كده من حارة صغيرة كده، يعني جاي من خلفية بسيطة، وناس جدعان، فعيب أطلع أتكلم في أعراض حد».

واختتمت: «غلطت في أهلي وشرفي وعيالي اللي بتقول شفت حاجات مش عارفة إيه أنت متحلمش تسلم على عيالي لأنهم ناس محترمة جدا، وعيب الشهرة تغيرك».