دورتها استمرت وكانت ترتدي ملابس ضيقة.. بريطانية اكتشفت أنها «حامل» وقت الولادة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أثارت مراهقة بريطانية حالة من الجدل عندما اكتشفت أنها حامل أثناء المخاض على الرغم من عدم توقف دورتها الشهرية وارتداء ملابسها الضيقة.

وتفاجئت «لإليشا فورد» البالغة من العمر 17 عاماً، أنها حامل رغم أن بطنها ظل مشدوداً طوال 9 أشهر الحمل، بينما كانت تمارس حياتها بشكل طبيعي، واعتادت خلال أشهر الحمل الخروج في نزهات كثيرة دون مواجهة أي مشكلة كما أجرت المراهقة أيضاً اختبارات حمل عدّة، بما في ذلك في اليوم الذي وضعت فيه طفلها، لكن النتيجة كانت دائماً تظهر سلبية.

وأجرت «لإليشا» في شهر مارس الماضي اختبارات الدم واختبار الحمل التي أتت نتيجتهما سلبية بعد شكواها بوجود آلام في الظهر، وقال لها الطبيب حينها إنه على الأرجح ناجم عن التهاب عرق النسا (Sciatica) أو فرط نشاط الغدة الدرقية.

وكشفت صحيفة «ميرور» البريطانية أن المراهقة كانت تمارس حياتها بشكل طبيعي حتى قبل ثلاثة أسابيع من ولادة ابنها حتى توجهت إلى أحد الأطباء في اليوم الذي كان يصادف موعد ولادتها بسبب معاناتها من جديد آلام في الظهر، لكن قيل لها إن آلامها ناتجة من التهاب عرق النسا.

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وانتظرت حتى الأسبوع الـ43 من الحمل لزيارة طبيب بسبب شعورها ببعض الآلام في معدتها واكتشفت حينها الحقيقة أنها حامل في طفل وعلى وشك الولادة.

وأضافت الصحيفة أن الفتاة وصفت كيف لمس الطبيب معدتها واتضح لها أنها كانت على وشك الولادة، وتم إجراء صورة بالموجات فوق الصوتية ليظهر الطفل ويتبيّن أنها كانت في حالة مخاض نشط.

ووضعت المراهقة البريطانية طفلها «هاربر» بعد ساعات فقط وكان سعيداً وبصحة جيدة وتقول الأم المراهقة إنّ الولادة كانت «سهلة جداً» وأنها أنجبت ابنها «فور ضغط الطبيب على بطنها» وأنهما يتشاركان رابطاً قوياً جداً على الرغم من وصوله المفاجئ.