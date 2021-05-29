سلمى أبو ضيف تكشف سبب تعرضها لحروق بالجسم وقطع في الشفاه: الحسد

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كشفت الفنانة الشابة سلمى أبو ضيف، عن تعرضها لأكثر من وعكة صحية خلال الفترة الماضية، حيث رجحت أن سبب ذلك هو« الحسد» ونشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

ونشرت «أبو ضيف» صورًا لها عبر خاصية الإستوري على حسابها الشخصي بـ موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام» وعلقت عليها: «خلال أسبوعين تعرضت لحروق الليزر في جميع أنحاء جسدي وشفتي تعرضت للقطع أثناء إجراء عملية جراحية لضرس العقل الخاص بي، وقبل شهر كان لدي منظار داخلي للقرحة ليس لدي ما أقوله سوى الحمد لله».

وأضافت : «لا تحكم أبدًا على الأشخاص فقط من صورهم التي لا تعرف ما يمرون به، شكرًا» مستشهدة بسورة من القرآن الكريم لتشير إلى أنها تعرضت للحسد.

وسبق أن تعرضت سلمى أبو ضيف لانتقادات لاذعة من قبل متابعيها بعدما نشرت صورتها ليلة رأس السنة مع صديقها إيمانويل رئيس تحرير مجلة «فوج العربية»، ما جعل متابعيها يستنتجون ارتباطها منه وهو رجل غير مسلم، ما عرضها لكثير من الانتقادات من قبل متابعيها.

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وعلقت «سلمى» خلال حوارها لبرنامج «ET بالعربي» حقيقة الصورة وقالت إنه إيمانويل صديقها المقرب وعندما تذهب في دبى تذهب له لأنها لا تعرف أحدا في دبى ونشرت صورتها معه من أجل الاحتفال باستقبال العام الجديد، أما عن حقيقة ارتباطها فقالت إنها لم ترتبط من قبل ولم تعلن خطبتها من قبل ولكن من الممكن أن تكون حبت أكثر من مرة من قبل.

يذكر أن الفنانة الشابة تعافت مؤخرًا من فيروس كورونا حيث أعلن على حسابها الشخصي بـ «انستجرام» قائلة: «خلصت الكورونا الحمد لله، شكرا لكل من اطمأن عليّ، وأظهر حبه، بحبكوا جدا خلوا بالكوا من نفسكم».