حتى لا تنخدعي.. 10 علامات لمعرفة الزبدة الطبيعية من المغشوشة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

الزبدة الطبيعية تساهم في إكساب الطعام قيمة غذائية ومذاق رائع، غير إن هناك بعض التجار يغشونها ويبيعون الصناعية على أنها طبيعية.

ولذا تقدم الدكتورة شيرين علي زكي رئيس لجنة سلامة الغذاء والمتابعة الميدانية بالنقابة العامة للأطباء البيطريين، عبر جروب "جت في اللقمة" على "فيسبوك" 10 علامات للتفريق بين الزبدة الطبيعية من المغشوشة.

- الزبدة الجاموسي الطبيعية لونها أبيض وقد تميل للاخضرار، أما البقري لونها أصفر وقد تميل للبرتقالي، لذا فإن أي ألوان أخرى تدل على أنها مغشوشة.

- وجود رائحة نفاذة جدًا بالزبدة، يشير إلى أن بها إضافات وهو مؤشر سلبي، وذلك لأن الطبيعية لا تنتشر رائحتها إلا بعد التسخين على النار.

- ضعي ملعقة من الزبدة في كوب ماء بارد وقومي بالتقليب جيدًا من 5 إلى 10 دقائق، فإذا ذابت في الماء وتعكر لونه بلون الحليب، فهذا يشير إلى أنها طبيعية وأصلية، إما إذا لم تذب فهذا يدل على أنها صناعية.

- تذوقي قطعة صغيرة منها، وإذا ذابت تمامًا ولم يتبقى منها شيئا فهذا علامة على أنها جيدة، أما إذا تركت في الفم مادة دهنية لزجة فهذا علامة على أنها صناعية.

- الزبدة الطبيعية أثناء تقطيعها بعد إخراجها من الفريزر لا تتفتت أو تنكسر بل تنقطع على شكل قطعة متماسكة، ولكن إذا انكسرت أو تفتتت فهي مغشوشة ومليئة بالزيوت المهدرجة.

- الزبدة الصناعية بإضافة زيوت مهدرجة، عند تقطيعها سيظهر ابيضاض لونها من الداخل وحوافها الداخلية.

- درجة انصهار الزبدة الطبيعية منخفضة جدا، فهي تنصهر بمجرد ملامساتها إناء الطهي على درجة حرارة منخفضة.

- عند فرك الزبدة في اليد، إذا ذابت فهي طبيعية أما إذا أصبحت مليئة بالتكتلات فهي مغشوشة ومضاف إليها دقيق أو لبن بودر أو ملح .

- ظهور رغاوي عند ذوبان الزبدة على النار يدل على إنها مغشوشة.

- المغشوشة بالزيوت المهدرجة عند وضع قطعة منها في اليد تترك أثراً زيتياً لا تتشربه راحة اليد.