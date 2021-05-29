8 أنواع من حقائب اليد تضر بظهرك.. احذري ارتدائها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

تعد حقائب اليد قطعة أساسية في دولاب كل فتاة، ولكن هناك العديد من أنواع الحقائب التي يمكن أن تضر ظهرك وكتفيك، كما جاء في موقع "brightside".

1-حقيبة بمقبض علوي:

عادة ما تكون حقيبة اليد العلوية مصنوعة من مواد متينة وعادة ما يتم حملها على الساعد، هذا يعني أنه عند حملها بهذه الطريقة، يمكن أن تظل هذه الحقيبة بعيدة جدًا عن الجسم، مما يضغط على الرقبة والكتفين، وللتخفيف آلام الرقبة والكتف، يمكن حمل الحقيبة ذات المقبض العلوي بشكل دوري تحت الإبط مثل القابض.

2- حقيبة كروس:

على الرغم من أن هذه الحقيبة مصممة ليتم حملها عبر الجسم، إلا أن معظم النساء يحملنها على كتف واحد، ونظرًا لأن الحقيبة ذات الجسم المتقاطع عادةً ما تحتوي على حزام أطول، فإنها تكون منخفضة جدًا، ويمكن أن يؤدي هذا الوضع إلى آلام أعلى الظهر والرقبة، لذا من الأفضل التبديل بين الكتفين من وقت لآخر لجعل الضغط متساويًا.

3- حقيبة Holdall:

غالبًا ما تستخدم حقائب Holdall لحمل ملابسنا ومعداتنا الرياضية أو كأمتعة سفر في عطلة نهاية الأسبوع، هذا يجعل هذا النوع من الحقائب ثقيلة للغاية وخطيرة على عمودك الفقري.

4-حقيبة الظهر:

حقيبة الظهر هي أفضل أنواع الحقائب التي يمكن استخدامها لتجنب آلام الظهر، ويمكن أن يؤدي اختيار حقيبة ظهر ذات أحزمة رفيعة جدًا، أو حملها تحت كتف واحد فقط، إلى إصابات ومشاكل في الظهر طويلة المدى.

5- حقيبة Satchel :

أصبحت حقائب Satchel شائعة كوسيلة لحمل الكمبيوتر المحمول ومواد العمل بطريقة عصرية، ولكن كل هذه الأشياء يمكن أن تجعل هذه الحقيبة أثقل، لهذا السبب، يمكن أن يؤدي حملها من المقبض إلى إجهاد ذراعك ورقبتك وظهرك.

6- حقيبة القابض:

هذا النوع من الحقائب مثالي للأشخاص الذين يعانون من آلام الظهر، ومع ذلك، فإن حملها بين يديك قد يجبر كتفك على النزول من جانب واحد فقط، لذا من الأفضل حملها تحت إبطك لتجنب زيادة التوتر في كتف واحدة.

7- الحقيبة الصغيرة المحمولة:

الحقيبة الصغيرة المحمولة هي صيحة من التسعينيات وعادت مؤخرًا، ونظرًا لأنه لا يمكنك حملها إلا من خلال إمساكها بيدك، فإن ذلك يمكن أن يزيد من توتر الكوع والمعصم واليد.

8-الحقيبة ذات السلسلة الحزام:

على الرغم من أن الحقائب ذات الأحزمة المتسلسلة يمكن أن تضفي لمسة عصرية على مظهرك، إلا أنها ليست الأفضل لجسمك، حيث يمكن أن تكون المادة المعدنية مؤلمة جدًا لأكتافك.