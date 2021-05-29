ما حكم منع أقارب الزوجة عن زيارتها؟.. «الإفتاء» تجيب

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

ورد سؤالا عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، يقول فيه السائل: «أنا لي زوجة، ولها جدة من أمها، وخالتان، وخال، وأولاد خالاتها، وفي كل يوم يحضرون بمنزلي ويكلمونها بكلام مفاده معاشرتي بالسوء، بناء عليه ألتمس إفتائي عما إذا كان لهم الحق في زيارتها أم لا؟ وتوضيح الأوقات الواجب زيارة كل فرد من أقاربها فيه. مع إفتائي أيضًا عما إذا كان لخالها أن يأخذها بمنزله».

وجاءت الإجابة على السؤال في الفتوى رقم 5102: «صرح العلماء بأنه ليس للزوج منع محارم زوجته غير الأبوين من زيارتها في كل سنة مرة، إلا أن يخاف الفساد فله منعهم من ذلك، كما أن له منعهم في القرار والمكث وطول الكلام معها خشية الفتنة»

وأوضحت دار الإفتاء انه ليس للخال المذكور أن يخرج الزوجة المذكورة من منزل زوجها، ولا أن يأخذ من الأشياء المملوكة لها بدون وجه شرعي.