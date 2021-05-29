«نايكي» تطيح بنيمار بسبب اتهامات باعتداء جنسي في 2018.. والاعب: لماذا تتحدثون عنها الآن؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قالت شركة نايكي الأمريكية للملابس الرياضية إنها توقفت عن التعامل مع لاعب كرة القدم البرازيلي نيمار لأنه «رفض اللجوء للتحقيق» في مزاعم الاعتداء الجنسي على موظفة بالشركة.

ووفقًا لوكالة أنباء أسوشيتد برس الأمريكية فإن شركة نايكي لم تذكر أي أسباب في أغسطس الماضي عندما قررت إنهاء تعاقدها مع البرازيلي البرازيلي مهاجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكنها أعلنت في بيانًا أمس الخميس أنها قررت إنهاء العقد لأن نيمار رفض المشاركة "في تحقيق بحسن نية في مزاعم جديرة بالثقة أحالتها إحدى الموظفات بالاعتداء الذي ارتكبه.

فيما قالت نايكي إن الموظفة أبلغت عن هذه الواقعة في 2018 لكن الشركة فضلت في البداية تجنب التحقيق والحفاظ على سريته حتى يتم إجراء التحقيق بشكل مستقل مع اللاعب لأهميته البالغة.

ولم تكشف الشركة خلال بيانها عن اسم الضحية حيث قالت نايكي: «نواصل احترام سرية الموظفة ونقر أيضًا بأن «هذه كانت تجربة طويلة وصعبة بالنسبة لها».

وفي أول رد من جانب نيمار أكد الناطق باسمه أنه انفصل عن نايكي لأسباب تجارية بحتة حيث كانا يناقشان الصفقة منذ عام 2019 وأنه سيدافع بقوة عن نفسه ضد هذه الهجمات التي لا أساس لها في حالة تقديم أي ادعاء وهو ما لم يحدث حتى الآن.

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وأضاف في تصريحات صحفية: «أنها قضية غريبة للغاية كان من المفترض أن تحدث في عام 2016 منذ بداية تعامل اللاعب مع الشركة ولما خرجت هذه المعلومات في هذه اللحظة بالذات».

يذكر أن صفقة رعاية نايكي للنجم البرازيلي نيمار بدأت عام 2016 و كانت مربحة للغاية حيث بلغت قيمتها 78.6 مليون جنيه إسترليني وكان من المقرر أن تستمر حتى عام 2022 غير أن شركة الملابس الرياضية العملاقة بدأت تحقيقا داخليا بالمزاعم في العام التالي.