نصائح مهمة للمعرفة ما إذا كان السجق مصنوع من لحم عالي الجودة أم لا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

السجق من الأطعمة الشائعة جداً والموجودة بكثرة في كل مكان بأنواعه، ولكن تحتار ربات البيوت في معرفة إذا كان مصنوع من لحم عالي الجودة أم لا.

وفي التقرير سنعرض لكم أفضل الطرق لمعرفة ما إذا كان السجق مصنوع من لحم عالي الجودة أم لا، وفقا لما ورد في موقع "brightside".

1- السجق المدخن:

يتم تحضير السجق المدخن من لحم مفروم عالي الجودة مصنوع بتقنيات تدخين مختلفة، وتكون نصف مدخنة مقلية ومسلوقة ثم تدخن، ويصنع من اللحم المفروم ويباع بغلافه الطبيعي وهو صالح للأكل.

- عند اختيار السجق انتبه لهذه العوامل:

يجب أن تكون القطع جافًا وناعمًا ومتساويًا وبدون أي عروق، وأن يكون اللون قريبًا من البني، إذا كان لونه أحمر فاتح أو وردي أو مرجاني، فهناك خطأ ما، فقم بلف قطعة من منه في أنبوب، ولتعلم أن المنتجات الجيدة تكون مرنة ولا تنقطع، إذا كانت القطعة مقطوعة، فهذا يعني أنه لا يوجد فيها لحم طبيعي به تقريبًا.

يجب أن يكون الغلاف متجعدًا بعض الشيء بسبب نقص الرطوبة، أما إذا كان الغلاف مرنًا، فهذا يعني أنها تحتوي على الكثير من الماء، والكثير من المكملات الغذائية مثل الصويا والنشا التي لا يُفترض وجودها هناك.

لا بأس من رؤية العفن الأبيض الجاف على الغلاف، وطالما لم يدخل اللحم، فهذا مقبول.

يجب أن يكون للسجق الذي يتم تدخينه بالدخان الطبيعي سطح جاف ولامع، إذا كان المنتج مصنوعًا من دخان سائل، فسيكون لون الغلاف باهتًا إلى حد ما وبرتقالي.

يجب أن تكون الرائحة خفية للغاية، إذا كانت قوية جدًا، فهذا يعني أنها وضعت في سائل خاص.

من أجل توفير المال، تضيف بعض الشركات المصنعة فول الصويا أو النشا أو الدقيق، ولا تذكرها أبدًا في قائمة المكونات، وعند شرائها اطلب تذوقها ولا، وبهذه الطريقة يمكنك معرفة ما إذا كان هناك الكثير من النشا، لأنه في هذه الحالة، سيكون الطعم "شبيهاً بالورق".

يجب أن تكون قائمة المكونات قصيرة جداً، من الأفضل أن تكون مجرد لحوم وتوابل، ويعمل جلوكونو دلتا لاكتون (أو Е575) الموجود به على تسريع عملية التحضير بطريقة اصطناعية فلا تقلق منها.

يجب أن يكون السجق نفسه صلبًا وجافًا وسميكًا، وعندما يتم قصها، يجب أن تكون مرنة وسهلة المضغ.

لا ينبغي أن يكون الطعم حامضًا، يجب أن يكون حارًا ومالحًا إلى حد ما.

2- السجق الجاف:

يكون مجففا وليست مدخن، ويتم طهيه فقط مع اللحوم عالية الجودة وقد يحتوي على البهارات والعسل، وعادة يتكون من لحم البقر، ولحم الضأن، ويمكن حفظ هذه النقانق في الثلاجة لمدة تصل إلى 4-6 أشهر، النوع الأكثر شعبية من هذه النقانق هو السلامي.

فيما يلي بعض النصائح حول كيفية اختيار السجق الجاف الجيد:

كلما كان المنتج أغمق، زاد احتوائه على لحم البقر، ولأنها مصنوعة فقط من أفضل أنواع اللحوم، فهي ليست رخيصة الثمن.

إذا كان هناك بعض الأشياء البيضاء على الغلاف، فهذا يعني أنها ذات نوعية جيدة، البقايا البيضاء هي الملح فلا تقلق.

انتبه جيدًا للقطع، إذا كان لون اللحم غير متساوٍ، خاصة على الحواف، فهذا يعني أن السجق كان يفرك بالماء والزيت لإزالة الملح.

يجب أن يكون الغلاف طبيعيًا أو قريبًا من الطبيعي، فهو مصنوع من كولاجين (مصنوع من جلد الماشية) و ليفي (مصنوع من السليلوز). في بعض اﻷحيان، يتم تقشير العفن وتغطية النقانق بالتوابل، لذلك تجنب شراء السلامي مع الكثير من البهارات على الغلاف.

صحيح لجميع أنواع النقانق

ليس من المفترض أن تكون رائحة السجق قوية جدًا، إذا كانت قوية، فهذا يعني أنه تمت إضافة بعض النكهات للمنتج.

وإذا استطعت شم الكثير من البهارات، فهذه علامة على أن اللحم المستخدم لم يكن طازجًا.

وإذا احتوى السجق على دهون، فلا يفترض أن تكون صفراء أو وردية، يجب أن تكون بيضاء،

خلاف ذلك،إما أن السجق ليس طازجًا أو يحتوي على الكثير من ألوان الطعام.

إذا كانت قائمة المكونات تشير إلى أن المنتج يحتوي على فول الصويا، فهذا يعني أنه لا يوجد لحم تقريبًا في المنتج فلا تحاول شرائه، بدلاً من ذلك، هناك مزيج من الغضروف والجلد وبقايا الطعام الأخرى بداخله، النشا في المنتج غير ضار تماما، يتم استخدامه كعامل لتكثيف اللحم المفروم، الكاراجينان هو مكمل غذائي ويمكن أن يسبب الحساسية.