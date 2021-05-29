لربة المنزل.. كيف يمكنك التفرقة بين العسل الأصلي والمغشوش؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

العسل من الأطعمة المهمة التي تحتوي على الكثير من الفوائد الصحية، ولكي يتم الحصول على هذه الفوائد يجب معرفة الفرق بين العسل الأصلي والمغشوش، وذلك من خلال اتباع عدة طرق ذكرتها الدكتورة شيرين علي زكي رئيس لجنة سلامة الغذاء والمتابعة الميدانية بالنقابة العامة للأطباء البيطريين، عبر جروب "جت في اللقمة" المعني بالتوعية الصحة على "فيسبوك"، وهي كالتالي.

- قومي بإحضار كمية من العسل وضعيها في كوب مليئا بالماء، فإن ذاب العسل بشكل مباشر في الماء فهذا يعني أن غير أصلي ومغشوش، أما إذا ترسب في قاع الكوب واستقر فهذا يعطي انطباعا أنه طبيعي.

- إحضار فتيلة شمعة أو عود كبريت وبعد ذلك غمسها في القليل من العسل ثم إشعال النار بفتيل الشمعة المغموس بالعسل فإن اشتعلت فهذا هو طبيعي أما إذا لم يشتعل فذلك دليل على أن غير أصلي ومغشوش.

- وضع كمية من العسل على ورق أو منديل أو قطعة من القماش، فإذا إمتصت الورقة العسل فهذا يدل على أنه غير أصلي أما إذا لم تمتص الورقة العسل فهو طبيعي.

- إحضار القليل من العسل بملعقة ثم سكب الموجود بالملعقة في إناء، وإذا رأيته ينزلق من الملعقة على شكل خيط غير متقطع فهذا يشير إلى أن العسل أصلي، أما إذا كان ينزلق بشكل متقطع فهذا يدل على أنه غير أصلي ومغشوش.

- ضعي قطرة من العسل على أصابعك فإذا انزلقت هذه القطرة فهذا يشير إلى أن العسل غير أصلي، أما إذا ظلت هذه القطرة متماسكة ولم تنزلق فذلك دليل على أنه أصلي.

- وضعه في إناء ثم على النار فإذا ذاب مع الحرارة، فهذا يشير أنه أصلي وغير مغشوش، أما إذا كان يغلي ويتبخر فذلك يدل على أنه غير أصلي ومغشوش.