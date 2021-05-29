زارا البلوشي تروي تفاصيل اقتحام رجل منزلها: «قالي افتحي يازينب أنا جوزك»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قدمت الفنانة العمانية زارا البلوشي بلاغًا ضد أحد الأشخاص، بعدما حاول اقتحام منزلها في وقت مبكر، أمس الخميس، مدعي أنه زوجها وكان ينادي عليها باسمها الحقيقي «زينب»، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لـ البلوشي تتحدث فيه عن محاولة اقتحام منزلها من قبل رجل ادعى أنه زوجها وكان يدعوها باسمها الحقيقي «زينب»، مضيفة أنه أخذ يطرق على باب منزلها الساعة 8 صباحًا.

وأضافت «البلوشي»، أن العاملة الموجودة لديها أيقظتها من النوم في تمام الساعة الثامنة صباحًا وأخبرتها بما يحدث أمام المنزل بأن هناك رجلاً على الباب يريد التحدث معها، وبمجرد أن رآها هذا الرجل قال: «افتحي الباب يا زينب أنا جوزك».

نانسي عجرم تكشف عن سبب إصابة قدمها خلال حادث اقتحام منزلها

وقالت البلوشي في مقطع فيديو عبر «إنستجرام» إن الواقعة أصابتها بحالة من الصدمة وأغلقت الباب في وجهه، لاسيما أنها لم تره من قبل وقامت بإبلاغ الشرطة حيث ألقت القبض عليه قبل فراره من المكان.

ثمنها 20 ألف ريال سعودي.. «البلوشي» تظهر بإطلالة مميزة

وكان عدد كبير من مستخدمي مواقع السوشيال ميديا تداولوا مقطع فيديو للفنانة العمانية وهي ترتدي فستانًا أنيقًا بلغت قيمته 20 ألف ريال سعودي و875، حيث يعرف عن الفنانة الشهيرة ظهورها بإطلالات متنوعة.

وظهرت زارا البلوشي بإطلالة بدت خلالها لدى الجمهور نحيفة بشكل مفرط وهو الأمر الذي نفته قائلة: «غير صحيح لأني قصيرة لذلك ظهرت عليا النحافة بوضوح ولم أجري عملية تكميم للمعدة مستدلة على ذلك بأنها لم تختفي عن السوشيال ميديا ليوم واحد».