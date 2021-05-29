منها الموز.. 6 أطعمة تخلصك من الإمساك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

الإمساك من المشاكل الصحية التي إذا داهمت أحدا فإنه يعاني كثير، ويمكن أن تكون في بعض الأحيان علامة تحذير لمزيد من الأمراض الخبيثة مثل قصور الغدة الدرقية والسكري، وسرطان القولون، ومرض التهاب الأمعاء.

وللتخلص من الإمساك، هناك بعض الحلول الطبيعية التي نستعرضها لكم، وفق ما أورد موقع "brightside" الأمريكي:

1-المياه:

يحدث الإمساك بسبب الجفاف في القولون، والحفاظ على ترطيب الجسم بشكل صحيح يعني تقليل كمية الماء التي يتم سحبها من القولون، وهذا يحافظ على البراز لينًا ويسمح له بالمرور بسهولة، ويُنصح بشرب ما لا يقل عن 8 أكواب من الماء يوميًا حتى تعمل عملية التمثيل الغذائي في الجسم بسلاسة.

2- الزبادي:

البروبيوتيك، البكتيريا المفيدة الموجودة في الزبادي، يمكن أن تخفف من مشاكل الجهاز الهضمي.

3- العسل الأسود:

يؤدي هذا إلى تخفيف الإمساك لاحتوائه على كمية كبيرة من الفيتامينات والمعادن (خاصة المغنيسيوم) التي تساعد في علاجه، تناول ملعقة كبيرة من العسل الأسود قبل النوم حتى يخفف من الإمساك.

4- السمسم:

إذا كنت تعانين من الإمساك، رش بعض بذور السمسم على السلطة أو الزبادي أو العصير، حيث تحتوي ملعقة كبيرة منه على حوالي 1.1 جرام من الألياف التي تساعد في تخفيف الإمساك.

5- الموز:

بينما يمكن أن يسبب الموز غير الناضج الإمساك، ولكن يساعد الموز الناضج في تخفيف الإمساك، لذلك إذا كنت تعاني منه، فتناوله.

6- القراصيا:

يمكن أن يساعد تناول القراصيا في تخفيف الإمساك، حيث تعد مصدرًا غنيًا للألياف غير القابلة للذوبان.