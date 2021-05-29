توقعات الأبراج اليوم 29-5-2021: تفاؤل وحماس لـ العقرب.. ونجاح غير متوقع لـ العذراء

محمد اسماعيل - القاهرة - هل تودون معرفة المستقبل وما يخبئه لكم الحظ؟.. "لايف ستايل الخليج 365" يُقدّم لكم توقّعات المستقبل وحظك اليوم، مستندًا إلى مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب بحسب" horoscope".

برج الحمل:

قد تميل إلى الإفراط في الإنفاق في مرحلة ما، فكر في الأمر أولاً.

برج الثور:

هناك اختلاف في الرأي بينك وبين رفيقك، حاول أن ترى جانبي المشكلة وتجنب أي خلافات جدية.

برج الجوزاء:

قد تؤدي بعض الاتصالات البسيطة والمزعجة إلى مقاطعة روتينك اليوم

برج السرطان:

قد يدفعك الملل واللامبالاة إلى الركض إلى المركز التجاري وإنفاق الكثير من المال على الكماليات.

برج الأسد:

يمكن أن يحدث الكثير من النشاط في المنزل اليوم، قد يشمل عددًا من الزوار، أو أن يكون هناك الكثير من العمل الذي يحتاج إلى القيام به.

برج العذراء:

قد تأتيك أخبار نجاح غير متوقع اليوم، مما يتركك مترنحًا وضيقًا للأنفاس، وكأنك لا تعرف ماذا تفعل مع نفسك.

برج الميزان:

قد يرغب الكثير من الناس في الاستفادة من مواهبك، وتجعلك طبيعتك اللطيفة المتكيفة أن تحاول إسعاد الجميع.

برج العقرب:

تشعر بالتفاؤل والحماس المفرط تجاه كل شيء، ويمكن أن ترمي نفسك فيه بشغف شديد.

برج القوس:

تشعر اليوم بقليل من الاكتئاب واللامبالاة، وكأنك لا تهتم بما يحدث، وقد تحاول إبعاد عقلك عن هذه المشاعر عن طريق إنفاق المال.

برج الجدي:

ابحث عن وسيط سعيد بين الإنفاق كثيرًا والتصرف كمفسد للحفلات.

برج الدلو:

قد يعيق الضغط والمخاوف المتعلقة بالمنزل والأسرة تركيزك اليوم، أفضل طريقة للتعامل مع هذا هو منح نفسك والآخرين وقتًا للاسترخاء.

برج الحوت:

قد تشعر بالإرهاق من مهام أعمالك، وقد تميل إلى تأجيلها، من الأفضل أن تأخذ الأمر ببطء حتى تنجز كل شيء.