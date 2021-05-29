لايف ستايل

توقعات الأبراج اليوم 29-5-2021: تفاؤل وحماس لـ العقرب.. ونجاح غير متوقع لـ العذراء

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - هل تودون معرفة المستقبل وما يخبئه لكم الحظ؟.. "لايف ستايل الخليج 365" يُقدّم لكم توقّعات المستقبل وحظك اليوم، مستندًا إلى مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب بحسب" horoscope".

برج الحمل:

قد تميل إلى الإفراط في الإنفاق في مرحلة ما، فكر في الأمر أولاً.

برج الثور:

هناك اختلاف في الرأي بينك وبين رفيقك، حاول أن ترى جانبي المشكلة وتجنب أي خلافات جدية.

برج الجوزاء:

قد تؤدي بعض الاتصالات البسيطة والمزعجة إلى مقاطعة روتينك اليوم

برج السرطان:

قد يدفعك الملل واللامبالاة إلى الركض إلى المركز التجاري وإنفاق الكثير من المال على الكماليات.

برج الأسد:

يمكن أن يحدث الكثير من النشاط في المنزل اليوم، قد يشمل عددًا من الزوار، أو أن يكون هناك الكثير من العمل الذي يحتاج إلى القيام به.

برج العذراء:

قد تأتيك أخبار نجاح غير متوقع اليوم، مما يتركك مترنحًا وضيقًا للأنفاس، وكأنك لا تعرف ماذا تفعل مع نفسك.

برج الميزان:

قد يرغب الكثير من الناس في الاستفادة من مواهبك، وتجعلك طبيعتك اللطيفة المتكيفة أن تحاول إسعاد الجميع.

برج العقرب:

تشعر بالتفاؤل والحماس المفرط تجاه كل شيء، ويمكن أن ترمي نفسك فيه بشغف شديد.

برج القوس:

تشعر اليوم بقليل من الاكتئاب واللامبالاة، وكأنك لا تهتم بما يحدث، وقد تحاول إبعاد عقلك عن هذه المشاعر عن طريق إنفاق المال.

برج الجدي:

ابحث عن وسيط سعيد بين الإنفاق كثيرًا والتصرف كمفسد للحفلات.

برج الدلو:

قد يعيق الضغط والمخاوف المتعلقة بالمنزل والأسرة تركيزك اليوم، أفضل طريقة للتعامل مع هذا هو منح نفسك والآخرين وقتًا للاسترخاء.

برج الحوت:

قد تشعر بالإرهاق من مهام أعمالك، وقد تميل إلى تأجيلها، من الأفضل أن تأخذ الأمر ببطء حتى تنجز كل شيء.

الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا