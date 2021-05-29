فوائد الطهي بالأواني الفخار وإليك طرق للتأكد من جودتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

عُرف استخدام أواني الطهي المصنوعة من الفخار منذ العصر الحجري، فهل الطهي في به صحية وله فوائد؟

ينصح العديد من الخبراء بالطهي في الأواني الفخارية لتميزه بمذاقه الخاص، كما أنه يُعد صحيًا لعدم تفاعله مع الطعام، عكس العديد من الأواني الأخرى، وذلك حسبما قالت الدكتورة شيرين على زكي، رئيس لجنة سلامة الغذاء والمتابعة الميدانية للنقابة العامة للأطباء البيطريين.

الطبيبة عدّدت خلال جروب "جت في اللقمة" المعني بالتوعية الصحية على "فيسبوك"، فوائد الفخار في الطهي أو تخزين المياه وهي:

- لا يتفاعل مع الغذاء مثل أواني الألومنيوم، ولا أضرار له على الصحة.

- يُكسب الطعام مذاقًا مميزًا.

- يستغرق وقتًا أقل على النار، ما يجعله يحافظ على القيمة الغذائية للطعام.

- الفخار يحتفظ بقوام الخضراوات ويعمل على عدم اهترائها "هرسها"، نتيجة استغراقه وقتا أقل على النار.

- يحتفظ الفخار بدرجة حرارة المواد الغذائية، كما أن البخار الصادر منه خالٍ من السموم وصديق للبيئة.

- يحتفظ الفخار بقيمة الأس الهيدروجيني PH الهيدروجيني بالمياه والأطعمة الحمضية مما يحسن صحة الجهاز الهضمي.

- يستخدم الماء الذي يتم تخزينه في الفخار لعلاج بعض أمراض الكلى والحصوات؛ وذلك لصفائه وخلوّهِ من الشوائب، ممّا يسمح بتنظيف الجسم من السموم، وتطهير المجاري البوليّة خاصّة من يعانون من انسدادات متكرّرة فيها بفعل الرواسب والحصوات.

عند فحص الماء الذي تم تخزينه في الأواني البلاستيكية، والنحاسية، والزجاجية، مقارنة بفحص عينة ماء في الفخار، ظهر أنّ الفخار هو الوحيد الذي استطاع إعادة العناصر الحيويّة للماء، ومُقاومة البكتيريا الضارة ما يؤهّله لأن يكون وعاء حفظ مثالي للماء الصالح للشرب والطهي.

الطبيبة ذكرت أن الفخار يظل صحيًا طالما لم يتم طلاءه، فالطلاء اللامع الذي يكسبه شكلًا جميلًا له أضرار بالغة على الصحة، فبعض أواني الفخار التي تباع في الأسواق الشعبية ومع الباعة الجائلين بها مادة "الرصاص"، التي تستخدم لإعطاء اللون الأحمر للفخار بدلا من الطمي الأسواني الصحي.

كما أن استخدام مادة "الجليز" اللامعة في غاية الخطورة على الصحة العامة، فهي تحتوي بشكل أساسي على مادة "أكسيد الرصاص"، وهي من المواد المعدنية الثقيلة، مثل الزرنيخ والنحاس والألومنيوم، التي تتسبب في أضرار خطيرة، حيث يتفاعل الرصاص مع الطعام، وتزيد خطورته بالحرارة، ومن ثم يترسب في جسم الإنسان، ويؤدي لأمراض سرطان الدم، كما يترسب في العظام بدلا من الكالسيوم، ويتسبب في أضرار بالغة على الحوامل والأطفال مع استمرار استخدامه كما أنه يؤثر على الذكاء والتركيز.

نصائح عند شراء الأواني الفخار:

- يجب التأكد من أن الأواني غير مطلية؛ أي يكون لها لون الطين أو الطمي.

- قبل استخدم الأواني غير المطلية يجب حرقها في فرن البوتاجاز، أو في أحد أفران العيش البلدي.

طريقة حرق وتعتيق الأواني الفخار غير المطلية:

- دهن طاجن الفخار باستخدام: "الزيت، أو العسل الأسود، سمنة بلدي، أو مزيج بين اللبن الرائب والسمن البلدي، أو مزيج من الزيت والعسل الأسود بمقدار ملعقتين لكل منهما، وهذه هي الطريقة الأفضل".

- يتم إحماء وتسخين الفرن جيدًا قبل وضع الطاجن به، ثم إدخال الطاجن لمدة ربع ساعة، وتكرر تلك العملية إلى الا يظهر أي لون من ألوان الفخار عند تمرير أصابعنا عليه، وإلى أن يصبح سطح الطاجن أملس حتى نضمن غلق مساميته وعدم رشحه لأي سوائل.

- حرق أو تعتيق الفخار يحتاج درجة حرارة عالية جدًا، لا تتوافر في أفران المنزل، لذلك يجب إعادة عملية الحرق في المنزل أكثر من مرة حتى تصلي إلى درجة عدم خروج أي لون أحمر في أصابعك عند تمريرها على سطح الفخار من الداخل.