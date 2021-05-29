فساتين مفتوحة وألوان صيفية.. إطلالات حفل زفاف ابنة كاملة أبو ذكري «صور»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

احتفلت المخرجة كاملة أبو ذكري، اليوم، بحفل زفاف ابنتها «اُبية الشيم»، في مدينة الجونة السياحية بالغردقة.

وشاركت الفنانة نيللي كريم، متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» العديد من صور النجوم والنجمات بين الحضور، وذلك من خلال خاصية القصص المصورة «ستوري».

وظهرت الفنانة نيللي بإطلالة مميزة، مرتدية «جمبسوت» موديل الهاف ستوميك الكاشف للبطن باللون الأحمر، بينما تألقت الفنانة التونسية درة بفستان منقوش مكشوف البطن أيضًا، وظهر الفنان خالد النبوي بقميص أبيض، كما تألق مصطفى درويش ببليزر وبنطلون باللون الروز الفاتح.

وكان من ضمن الحضور، المهندس هاني سعد، زوج الفنانة درة، والفنانة هالة صدقي.

وتألقت المخرجة كاملة أبو ذكري بفستان باللون البيج، المرصع بالفصوص اللامعة، أشبه بإطلالات العرائس.

سبب اختفاء كاملة أبو ذكري من رمضان 2021

وكانت الفنانة نيللي كريم أكدت من قبل خلال استضافتها ببرنامج «شيخ الحارة والجريئة» أن كاملة أبو ذكري أجلت جميع أعمالها في عام 2021 لتحضيراتها حفل زفاف ابنتها.

ويعد مسلسل «100 وش» آخر أعمال المخرجة كاملة أبو ذكري الذي شارك في الموسم الرمضاني لعام 2020، بطولة نيللي كريم وآسر ياسين وعلا رشدي، وشريف دسوقي، وزينب غريب ودنيا ماهر وإسلام إبراهيم.

نجمات 100 وش.. أول الداعمين لـ شريف دسوقي

الجدير بالذكر أن نجوم مسلسل بـ«100 وش» وعلى رأسهم نيللي وكاملة أبو ذكري كانوا أول الداعمين للفنان شريف دسوقي، وذلك بعد خضوعه لعملية جراحية وبتر ساقه.

وكتبت علا رشدي عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»: «حبيبي سبعبع.. شريف دسوقي الفنان الجميل الطيب الموهوب.. ألف سلامة عليك».

وأضافت: «يا رب هون عليه وصبره واشفيه يا رب وانزل في قلبه السكينة وقبول قضاء الله وقدره يارب.. احنا كلنا معاك! وهترجع أقوى وأحسن من الأول إن شاء الله!! بالرجاء الدعاء لسبعبع».

وقالت الفنانة زينب غريب، خلال منشور على موقع «إنستجرام»، دعما لزميلها: «أنا مش عارفة أقول إيه ولا إيه في حق الأستاذ شريف الدسوقي، دايمًا كان معانا محترم وخلوق لأبعد حد في مسلسل بميت وش، وعلى المستوى الشخصي كان بيتعامل بكل عطف معايا ومع الكل، ويمكن أنا اللي مقصرة في حقه».

وأضافت: «مش قادرة أستوعب مدي ضغط وقسوة مهنة التمثيل اللي أكيد بتأثر علينا كلنا بطرق مختلفة نفسيا أو صحيا أو ماديا.. بس الموقف اللي بيمر بيه الأستاذ شريف بيوجع القلب وكل آمالي إنه يكمل ولا حاجة تأثر فيه مهما حصلبتمنى ياخد وقته في الشفا ويتخطي محنته ويقوم بالسلامة، وأنا وكل الناس اللي بتحبه قلوبنا ودعمنا معاه، وعشمي في ربنا كبير انه يلهمه الإرادة والعزيمة ويرجع يكمل مشواره ونجاحه ويضيف للسينما والدراما بموهبته المميزة».