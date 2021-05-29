الامارات | «كتاب الأحلام» عرض غنائي راقص حافل بالمعرفة والخيال

شكرا لقرائتكم خبر عن «كتاب الأحلام» عرض غنائي راقص حافل بالمعرفة والخيال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بقالب غنائي راقص، جمعت مسرحية «كتاب الأحلام»، مساء أمس، جمهور المهرجان، لتروي قصة فتاة تسعى لتحقيق أحلامها من خلال المسابقات الثقافية، فتفوز بأفضل الكتب، وتتمكن من المضي نحو خيالها عبر كتاب أحلامها لتدخل إلى عالم حافل بالمعرفة والخيال، واكتشاف الحلول الممكنة بمساعدة بعض الشخصيات.

وأخذت المسرحية التي أنتجتها هيئة الشارقة للكتاب إلى قيمة الكتاب وتأثير القراءة على تغيير الواقع وتحقيق الطموحات والأحلام، ونجحت في أن تخاطب بأدائها مختلف الفئات العمرية من الزوار.

وجسدت المسرحية شعار المهرجان «لخيالك»، إذ قدمت تجربة فنية أثرت خيال الجمهور وربطت تحقيق الأحلام بالقراءة وبالكتاب، فأخذ أبطال العمل الزوار إلى أجواء من الفرح، شكلها الحوار والسرد الغنائي الذي قدمت به المسرحية، فيما كانت رسائل المسرحية تظهر بتصاعد الأحداث، وخطابات الشخصيات.

والمسرحية من بطولة الفنانة هبة الدري، محمد المسلم، بدر الشعيبي، ناصر عباس، فهد الصالح، وديمة أحمد، غرور صفر، جنى الفيلكاوي، أحمد بن حسين.

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