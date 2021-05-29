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الامارات | #عزيزتي-حواء.. حقائب الصيف تتألق بألوان تخطف الأنظار

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ميونيخ ■ د.ب.أ 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتألق الحقائب في ربيع/‏صيف 2021 بألوان زاهية، وهو ما ظهر جلياً في تشكيلات الماركات العالمية لهذا الموسم، مثل Gucci و Valentino Garavani و Bottega Veneta و Jacquemus وFendi و Prada و Loewe.

وأوضحت مجلة «Elle» أن الحقائب تزهو هذا الصيف بالألوان التالية: الوردي الصارخ والوردي الناعم والأصفر الشمسي والأصفر بلون اليوسفي والأحمر النبيذي والأزرق السماوي، لتضفي لمسة جاذبية على المظهر من ناحية، وتشيع أجواء البهجة والمرح والتفاؤل من ناحية أخرى.

وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أنه من الأفضل تنسيق الحقيبة مع حذاء باللون الجذاب نفسه، مع مراعاة أن تكتسي الملابس بألوان مطفأة، وذلك لخلق تباين مثير يخطف الأنظار من ناحية، وللبعد عن التكلف والمبالغة من ناحية أخرى.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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