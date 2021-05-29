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الامارات | الصغار يتعلمون فن التشكيل بالصلصال

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الشارقة ■ الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن الصغار يتعلمون فن التشكيل بالصلصال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضمن سلسلة الورش المخصصة للصغار، في الدورة الـ12 من مهرجان الشارقة القرائي للطفل، استضافت محطة التواصل الاجتماعي ورشة فن تشكيل المجسمات باستخدام الصلصال، وأطلقت العنان لخيالات وإبداعات الأطفال بتوجيهات وإشراف المدرب محمود صفوت.

استهدفت الورشة تعريف الأطفال المشاركين على مبادئ استخدام الصلصال وتقنياته، وخصصت للفئة العمرية بين 11 - 15 سنة، وراهن المدرب على حب الأطفال للعب، ومنحهم فرصة اكتشاف متعة اللعب بالصلصال بأيديهم، حيث قام المدرب بتقطيع الصلصال إلى كتل مربعة، ووزع القطع بالتساوي على الأطفال، لتبدأ ساعة من التدريب الممتع، قام خلالها الأطفال بتشكيل مجسمات وأوانٍ فخارية مصغرة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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