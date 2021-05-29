الامارات | #عزيزتي-حواء.. «ماسكارا» تصمد أمام الدموع والعرق والأمطار

شكرا لقرائتكم خبر عن #عزيزتي-حواء.. «ماسكارا» تصمد أمام الدموع والعرق والأمطار والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت بوابة الجمال «هاوت.دي» إن الماسكارا المقاومة تتمتع بالعديد من المزايا العملية، إلا أنها تنطوي على بعض العيوب أيضاً.

وأوضحت البوابة الألمانية أن الماسكارا المقاومة للماء تمتاز بأنها تصمد أمام الدموع والعرق والأمطار ومياه حمام السباحة، ومن ثم تحول دون تلطخ مكياج العيون خلال فصل الصيف.

كما تعد الماسكارا المقاومة للماء مثالية للمرأة، التي ترتدي عدسات لاصقة؛ لأنه في حال استعمال الماسكارا القابلة للذوبان في الماء، فإنه يمكن أن تنحل جزيئات صغيرة من الماسكارا وتصل إلى داخل العين وتتسبب في تهيجها وتكوّن رواسب على العدسات. ومن ناحية أخرى، يتمثل عيب الماسكارا المقاومة للماء في صعوبة إزالتها؛ حيث يتعين على المرأة فركها بشدة حتى مع استعمال مزيل مكياج يحتوي على الزيت، لاسيما عند وضع طبقات عدة منها، ما يؤدي بدوره إلى احمرار المنطقة المحيطة بالعين وتساقط الرموش، فضلاً عن تعرّض البشرة للجفاف والإجهاد والتجاعيد على المدى الطويل؛ نظراً لأن البشرة في المنطقة المحيطة بالعين تعد حساسة للغاية.

• الماسكارا المقاومة تتمتع بالعديد من المزايا، لكنها تنطوي على بعض العيوب أيضاً.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news