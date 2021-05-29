الامارات | «سلامة الطفل» تعرّف الصغار إلى حقوقهم

شكرا لقرائتكم خبر عن «سلامة الطفل» تعرّف الصغار إلى حقوقهم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظّمت إدارة سلامة الطفل، التابعة للمجلس الأعلى للأسرة بالشارقة، ورشة عمل بعنوان «حقوق الطفل» قدمتها مريم العبدولي، ضمن مشاركات الإدارة في «المهرجان القرائي»، وخصصت الورشة للأطفال الذين تراوح أعمارهم بين تسعة و12 عاماً، وقدمت شرحاً مبسطاً لمحتوى قانون حقوق الطفل المعروف بقانون «وديمة»، واتفاقية حقوق الطفل الدولية. وأوضحت المدربة العبدولي للمشاركين في الورشة أنواع حقوق الطفل وواجباته، والفرق بين الحاجات الأساسية التي لا يمكن تأجيلها، مثل الغذاء والعلاج والدراسة، وبين الرغبات الفردية التي يمكن تصنيفها بغير الضرورية أو التي تأتي لاحقاً بعد الحاجات الأساسية، مثل طلب الألعاب الإلكترونية.

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