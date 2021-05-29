الامارات | «أبوظبي للكتاب» يطلق مبادرة «أثير الكتب» للأعمال الرقمية

شكرا لقرائتكم خبر عن «أبوظبي للكتاب» يطلق مبادرة «أثير الكتب» للأعمال الرقمية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلق معرض أبوظبي الدولي للكتاب مبادراته الرائدة، وهي سلسلة مختارة من الكتب المسموعة لأبرز الكتب والمؤلفات النثرية، وذلك ضمن مبادرة «أثير الكتب» للكتب الصوتية. وتتضمن السلسلة في هذه المرحلة الأولى التي أُطلقت ضمن فعاليات المعرض 50 كتاباً، على أن يتم إطلاق 50 كتاباً في المرحلة المقبلة أي ما مجموعه 100 كتاب، بما يُسهم في مواكبة «المكتبة العربية» عموماً، واستثمار وتوظيف الأدوات والوسائط المعاصرة. وتهدف السلسلة، التي ستقدم صوتياً لكل كتاب نسختين، إحداهما كاملة، والأخرى عبارة عن مُلخص موجز، ضمن مبادرة «وجيز الكتب» إلى وصْل القارئ بالتراث العربي، وتوعيته بشأن ما يحفل به ماضينا من كنوز أدبية.

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