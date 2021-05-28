أول ظهور لـ ابنة علي ربيع بعد الوعكة الصحية.. وجهت رسالة بصوتها «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

نشرت ندى محمود، طليقة الفنان علي ربيع، نجم مسرح مصر، مقطع فيديو جديد لإعلان شفاء ابنتها «مليكة»، التي أشارت لتعرضها للإعياء مؤخرًا.

وظهرت «مليكة» في المقطع لأول مرة، وهي تتحدث للجمهور، قائلة: «شكرًا ليكم يا أصدقائي إنكم سألتوا عليا ودعيتولي أخف، أنا روحت للدكتور وخدت دوا وبقيت كويسة».

وعلقت طليقة الفنان على المقطع قائلة: «مليكة بتشكر كل الناس اللى سألت عليها ودعيتلها وبتطمنكم عليها وبتقولكم مستنياكم بكرة في عيد ميلادها».

طليقة علي ربيع تنشر صورة لابنتها من داخل المستشفى

وشاركت ندى محمود، عبر خاصية «استوري»، على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مؤخرًا، مقطع فيديو قصير لا تتجاوز مدته دقائق، من داخل المستشفى، لطفلتها وهي في حالة صحية غير جيدة.

وظهرت الأم مع ابنتها «مليكية»، التي كانت تنام على سرير داخل المستشفى وتصرخ من الألم، وبجوارها طليقة الفنان علي ربيع، وهي تبكي بجوارها وتضمها لصدرها وتحتضنها أثناء قيام الطبيب بإجراء الفحص الطبي عليها، قائلةً: «ربنا يشفيكي يا نن عيني، ادعوا لمليكة تبقى كويسة».