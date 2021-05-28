الفاشينيستا السعودية بدور البراهيم تعلن ارتدائها النقاب.. وتعلق: «قدس نفسك»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

فاجأت الفاشينيستا السعودية وخبيرة التجميل بدور البراهيم جمهورها على موقع التواصل الاجتماعي «سناب شات»، بارتدائها النقاب بعد أن قررت خلع الحجاب مؤخرًا.

وشاركت «بدور» مقطع فيديو قصير على حسابها بـ «سناب شات»، ودوّنت: «أهلا وسهلا فيكم متابعيني طبعا أنتم مستغربين أني أنا تنقبت وكده بصراحة أنا تنقبت لظروف ضرورية أني لازم أتنقب وبعدين راح أعلمكم إيش الظروف هذه عسى تقبلوني بنقابي ولا لأ».

وظهرت «البراهيم» خلال الفيديو وهي ترتدي النقاب في جميع تحركاتها وإعلاناتها وذلك لأسباب وصفتها بالضرورية ولم تشر إليها حتى الآن، كما نشرت صورة لها بالنقاب معلقة عليها قائلة: «قدس نفسك، فأنت لست فرصة ثانية ولست خطة احتياطية لأحد ولا علاج مؤقت إما كمال أو زوال».

كانت الفاشينيستا السعودية قد أكدت أنه حال عاد بها الزمن إلى ما قبل الشهرة فلن تتخلى عن النقاب، ولن تظهر وجهها مرة أخرى بمواقع التواصل الاجتماعي وستبقى على مهنتها الأساسية «ميكب أرتست»، وحتى إذا ظهرت على تطبيق «سناب شات» فستظهر ملثمة ولا يظهر منها سوى عينيها.

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سبب نزع بدور البراهيم للحجاب

وفي وقت سابق كشفت بدور البراهيم عن سبب نزعها الحجاب وظهورها خلال الفترة الماضية من دونه قائلة:«إنه في أكثر الأوقات يعيقها أثناء تصويرها لمقاطع «سناب شات» خصوصا إن كانت داخل منزلها».

مهر «بدور»

وكانت «بدور» قد أثارت حالة من الجدل حول مهرها، حيث اشتطرت قبل زواجها الأول الذي دام 6 أشهر مهر بقيمة مليون ريال سعودي، وبالفعل نشرت صورة لعقد الزواج ومثبت به قيمة المهر التي طلبتها إلا أنها اليوم فاجئت متابعيها بعدها أنها حصلت على مهر أكبر بكثير.

يذكر أن صديقتها «ضحى الدخيل» الناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي كانت قد أعلنت تكفلها بكافة مصاريف زوجها، وتدفع لها مهر بقية مليون ريال سعودي بجانب سيارة منزل فخم على أن تقبل الزواج من أحد مشاهير سناب شات في السعودية.