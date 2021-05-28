أحمد فلوكس يشكو ظهور علامة غريبة في وجهه.. وعالم دين: «متروحش لدجال»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

فتح الفنان أحمد فلوكس، خزينة من أسرار كواليس حياته الماضية، والتي عانى فيها من أحداث مختلفة، منها تعرضه لأعمال سحر وشعوذة من قبل امرأة كان ارتبط بها عاطفيًا لفترة، وفق «فلوكس»، لكنه لم يكشف عن هويتها مكتفيًا في حديثه عن الآثار السلبية التي لاحقت به والتي وصفها مؤخرًا بـ«حياتي اتدمرت».

وخلال منشور له على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، خرج «فلوكس» موجهًا رسالة للسيدة التي أجرت له أعمال السحر، بجانب خيانتها له وتشويه سمعته حتى وصفها بـ«الشيطان نفسه».

وخلال المنشور كشف «فلوكس» عن حالة الثقة العمياء التي كان يعاني منها تجاه زوجته التي استعانت بالشعوذة لكي تتزوجه، موضحًا أنها فعلت ذلك معه ومع كثيرين، إذ تحدث خلال لقاء سابق مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامج واحد من الناس الذي يعرض على قناة « الحياة» قائلًا:«الست اللى عملت لى السحر ده اتجوزتها للأسف وكانت بعد هنا شيحة وأنا كنت بسرح لها شعرها يوميا لمدة سنة وأنا فاكر إن شعرها ناعم وطلعت قرعة وأنا مش شايف».

ونشر الفنان صورة تجمعه مع شخص آخر على حسابه بموقع «فيسبوك»، مشيرًا إلى حالته بعدما تعرض للإصابة بالسحر وظهرت على وجهه وعيناه علامة غريبة ودون عليها: «للي بيسأل في سحر ولا لا اللي بيقولي ماتعمليش اتفضلوا.. دي صورة ليا من أسبوع وعلشان في صورة في ظهري فيها قران وماسكين قران آدي النتيجة.. أنا في ناس كلموني وقالولي بلاش وكدة، الناس هاتفتكر إنك ضعيف.. لا أحب بس أأكد إني بنزل ده وأنا عارف إني في حرب، ولكن وعد قدام الدنيا وقدام ابني وأهلي والناس اللي فعلا بتحبني.. حقي مش هاسيبوا، وأقسم بشرف أبويا إني لانا لا الشيطان اللي بيدمرني ودمر غيري، وكانوا ساكتين، لكن أنا ولا هاسكت ولا هاسيب حقي ولانا لاهو في الدنيا دي».

رسالة نارية من أحمد فلوكس لـ «صاحبة أعمال السحر»: دمرتي حياتي

وتعليقا على ما جاء بمنشور «فلوكس»، أكد الشيخ علي خليل، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن هناك العديد من الأدلة في القرآن تشير إلى وجود السحر فكلمة الجن ذكرت في القرآن 22 مرة وكلمة الجان سبع مرات، موضحًا أن الجن مرتبط بالسحر ومن الوارد ظهور العديد من الأعراض التي أعلن عنها الفنان أحمد فلوكس كما أن أعراض السحر تظهر كأي عرض مرضي على الجسم والوجه وهناك ما يعرف بالفعل بالسحر السفلي.

وطالب «خليل»، الفنان أحمد فلوكس بالاستعانة بالله بأن يصرف عنه هذا الأذى، وعدم الذهاب إلى ما يسمى «دجال» لأن كل هذا خرافات.

وتابع في تصريحات لـ«هن»: «السحر والحسد والمس كلها أشياء موجودة، ولدينا في فقه القتل العمد من يعمل على ضرب شخصًا فيموت أو حكمًا كالسحر بمعنى أن شخص قام بسحر آخر بأن لا يأكل ولا يشرب فيموت فهذا يسمى «قتل حكم».