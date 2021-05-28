«أولياء أمور مصر» يشيد بتوفير مراجعات الثانوية العامة على قناة مدرستنا

القاهرة - سمر حسين - ماما

أشادت داليا الحزاوي، مؤسسة ائتلاف أولياء أمور مصر، بتوفير وزارة التربية والتعليم مراجعات وتدريبات مختلفة لطلاب الثانوية العامة استعدادًا للامتحانات النهائية، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها العملية التعليمية بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

وطالبت «الحزاوي»، في بيان لها، بتوفير تلك المراجعات لمدارس اللغات حتى يتاح لهم الفرصة للمراجعة، قائلة: «هم شريحة عددها كبير لا يمكن تجاهلها ومن حقهم الاستفادة من هذه المراجعات المجانية».

الجدير بالذكر أن هذه المراجعات سيكون من خلال قناة «مدرستنا 2»، وسيتم عرض المراجعات عليها بشكل محدث كل يوم حتى آخر يوم من الامتحانات، ويمكن لطالب الثانوية العامة مشاهدة كافة فيديوهات المراجعة من خلال رابط مكتبة المراجعات على يوتيوب أو على التليفزيون.

وزير التعليم يعلن مواعيد المراجعات على قناة مدرستنا

وكان اعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، جداول المراجعات النهائية التي تعرض على قناة مدرستنا 2.

موعد جدول امتحانات الثانوية العامة

عن موعد جدول امتحانات الثانوية العامة، أعلنت وزارة التربية والتعليم الفني، الإعلان عنه في منتصف الأسبوع المقبل، وسيتم عقد الامتحانات إلكترونيا في لجان مؤمنة ومراقبة جيدا، مع مراعاة تكثيف الإجراءات الاحترازية في اللجان الامتحانية من تعقيم وتطهير لجميع المدارس، بالإضافة إلى قياس درجة حرارة الطلاب والمعلمين قبل السماح لهم بدخول اللجان الامتحانية، وضرورة ارتداء الكمامة الطبية.

وبشأن تفاصيل الامتحانات النهائية، أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إجراء الامتحانات في شهر يوليو المقبل، مع توضيح الحلول المتكاملة التي سيتم الاعتماد عليها لتفادي مشكلات السيستم أثناء الامتحان.

وأكد وزير التعليم على أولياء الأمور، ضرورة العمل على توفير الهدوء للوزارة حتى تتمكن من إنجاز جميع المهام للاستعداد لعقد الامتحانات النهائية للثانوية العامة.