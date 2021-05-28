هل يعد الإحساس بحرقة الأنف من أعراض كورونا؟.. إليك ما تحتاج إلى معرفته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

على مدار العام الماضي، توصلنا إلى معرفة العديد من الأعراض المختلفة وغير العادية التي يسببها فيروس SARs-COV-2 المسؤول عن انتشار كورونا، فأدت التغييرات في طفرة الفيروس أيضًا إلى ظهور مضاعفات وأعراض جديدة قد تكون مربكة إلى حد ما.

الآن، بينما يمكن أن يتسبب فيروس كورونا في ظهور أعراض مختلفة تؤثر على أعضائك الحيوية، يبدو أن أعراض الجهاز التنفسي العلوي غير شائعة إلى حد ما، فتعتبر مواجهة السعال الجاف وانسداد الأنف (أحيانًا) وانسداد الجيوب الأنفية وتغير حاسة الشم من العلامات الكلاسيكية، ومع ذلك، كما رأينا في دراسات الحالة الأحدث، قد يمر بعض المرضى الذين يعانون من عدوى فيروس كورونا الجديد أيضًا بإحساس حارق في الأنف، وفقًا لما ذكره موقع timesofindia.

لماذا يتسبب مرض كوفيد في ظهور أعراض الجهاز التنفسي العلوي؟

إحدى الطرق الأساسية لدخول COVID-19 إلى جسمك هي من خلال الأنف، كما أن التجويف الأنفي غني أيضًا بمستقبلات ACE-2 ، وهو إنزيم يلتصق به بروتين ارتفاع الفيروس ويسهل انتشاره، فالسبب وراء شيوع أعراض الجهاز التنفسي العلوي في حالات COVID-19 هو أن تركيز مستقبلات ACE2 يكون أعلى في الأنف، وهذا أيضًا هو سبب عمل العلماء على تطوير لقاحات أنفية لـ COVID-19 والتي تمنع الانتشار والعدوى على المستوى الأساسي.

علاوة على ذلك، وجدت الدراسات أن عدوى الجهاز التنفسي العلوي يمكن أن تسبب الكثير من الأعراض الخفيفة أو المتوسطة، بما في ذلك الاحتقان وانسداد الجيوب الأنفية والسعال الجاف وصعوبة التنفس.

هل حرق الأنف من أعراض مرض كوفيد -19؟

إن الشعور بالحرقان في أنفك ليس من الأعراض الكلاسيكية لـ COVID-19 ، ولكنه شيء تقدم به الكثير من الناس وأبلغوا عنه، وفقًا للدراسات السريرية، يعد حرق الأنف من الأعراض الشائعة التي يعاني منها مرضى COVID، الذين واجهوا انسدادًا في الجيوب الأنفية واحتقان الأنف، وقد يكون حتى من الأعراض الشائعة "غير المبلغ عنها".

يجب أن يكون معروفًا أيضًا أن الأنف المحترق يمكن أيضًا أن يكون ناتجًا عن أي نمو جرثومي أو فطري أو عدوى فيروسية أخرى.

كيف تشعر بها؟ هل هو مقلق؟

قد تكون مواجهة الإحساس بالحرقان في الأنف ناتجة عن أي عدوى كامنة أو تمزق في الجيوب الأنفية أو انسداد، عادة ما يكون نتيجة التهاب في الممر الأنفي، مما يزيد من انتشار مسببات الأمراض.

كما هو الحال مع COVID-19 ، في حين أنه من غير الواضح تمامًا ما الذي يسببها، فقد لاحظت معظم دراسات الحالة أن الأعراض أكثر انتشارًا لدى أولئك الذين يواجهون انسدادًا في الجيوب الأنفية، نظرًا لأنه من المعروف أن الفيروس يسبب التهابًا واسع النطاق، فقد يكون تهيج الأنف أو الحساسية أمرًا شائعًا.

ومع ذلك ، فإن الأنف المحترق يمكن أن يشعر بجفاف شديد أو متهيج أو يسبب شعورًا مستمرًا بالحكة، بصرف النظر عن الأنف، قد ينتشر الإحساس بالحرقان في الحلق مصحوبًا بتقطير الأنف وسيلان العينين وانسداد الجيوب الأنفية بالإضافة إلى حكة في العينين.

ما هي أعراض الأنف الشائعة الأخرى لـ COVID-19؟

بصرف النظر عن الإحساس بالحرقان في الأنف، تشمل بعض أعراض الأنف الشائعة الأخرى التي ظهرت مع COVID-19 ما يلي:

- انسداد الأنف

-خشم مسدود

- عدم القدرة على شم / تمييز الروائح المختلفة

- التنقيط الأنفي الخلفي

- تعاني من صعوبة في التنفس بشكل جيد / التنفس من الأنف

متى تطلب المساعدة؟

يذكر أن حرق الأنف قد يكون أقل شيوعًا من أعراض COVID-19 ، وفي معظم الحالات يكون مصحوبًا بأعراض أنفية أخرى وليس من الأعراض المستقلة.