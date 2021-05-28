هل يمكن التقاط مرض الفطر الأسود من الثلاجة أو البصل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

يعيش العالم حالة من الهلع والخوف من انتقال مرض الفطر الأسود الذي انتشر في الهند، في ظل وجود الكثير من المعلومات الخاطئة المحيطة بالعدوى، لعل كان آخرها الترويج إلى أن بعض الأشياء الموجودة في المنازل والأطعمة يمكن أن تنشر عدوى فطرية مخيفة، وفق ما نشر موقع timesofindia.

ادعاء حديث على وسائل التواصل الاجتماعي، والذي تمت مشاركته على نطاق واسع، جعل الكثيرين يعتقدون أن الخضروات المخزنة في الثلاجة يمكن أن تحتوي على فطر أسود.

نصح منشور على موقع التواصل فيسبوك، نُشر في الأصل باللغة الهندية، الناس بتوخي الحذر من الخضروات الشائعة الاستخدام، بما في ذلك البصل الذي يمكن أن يكون نذيرًا لعدوى الفطريات السوداء.

وجاء نص المنشور كما يلي: "احذر أثناء شراء البصل من السوق وتخزينه في الثلاجة، فالوساخ الأسود أو الفطريات التي تظهر غالبًا على القشرة الخارجية للبصل هي فطر أسود سام يسبب فطر الغشاء المخاطي".

يذكر الادعاء الفيروسي أيضًا أنه إذا لم يكن الناس حذرين للغاية، يمكن أن تنتشر الأوساخ السوداء إذا تم استخدامها أثناء طهي الكاري أو تخزينها في إعدادات الثلاجة الباردة، كما ادعى مؤلفو المنشور أيضًا أن القالب الأسود يمكن أن يتجمع على أسطح الثلاجة ويسبب ضررًا.

ليس الادعاء غير صحيح تمامًا فحسب بل إن طريقة انتقال الفطريات السوداء أيضًا لا تتم من خلال مجرد أشياء، أو في هذه الحالة، فواكه أو خضروات.

وفقًا للخبراء الفطريات التي تتكون داخل الثلاجة، الأوساخ الفطرية الموجودة على قشور البصل تختلف تمامًا عن عدوى الفطريات السوداء، فقد تكون الفطريات التي تنمو داخل الثلاجة ناتجة عن بعض أنواع البكتيريا والخميرة، في حين أنها يمكن أن تكون خطيرة وتسبب التلوث، فإنها تعرض أعراضًا غير محددة.

وفي الوقت نفسه، فإن الفطريات الموجودة على قشور البصل هي نتيجة لفطر شائع موجود في التربة، في حين أنه من المناسب غسل جميع الخضروات جيدًا قبل الاستخدام، نادرًا ما يكون الفطر الموجود على البصل معديًا.

من ناحية أخرى، تنتشر عدوى الفطريات السوداء بطريقة مختلفة تمامًا وتكون أعراضها عدة مرات، وفقًا لخبراء الصحة ، فإنه يحمل معدل وفيات بنسبة 50 ٪.

عدوى الفطريات السوداء، والتي تنتشر من خلال قوالب فطرية تسمى "الفطريات الفطرية" موجودة في البيئة، تسبب الجراثيم المعدية المرض الخطير عندما يستنشقها الشخص المعرض لخطر العدوى عبر الأسطح الملوثة (مثل البيئة غير الصحية) أو درجات الحرارة الرطبة، فببساطة ، لا ينتشر من خلال الطعام الذي تتناوله أو الأشياء التي قد تلمسها، ولكن عندما تستنشق هذه الفطريات المعدية عبر الأسطح غير النظيفة.

أشارت التقارير أيضًا إلى أن استخدام إمدادات المياه غير المفلترة أو غير النظيفة المستخدمة للأكسجين في حالات COVID قد يكون أيضًا مصدرًا لانتقال المرض.

ووفقًا لمدير AIIMS والخبير الطبي الشهير، الدكتور رانديب جولريا فإن العدوى الفطرية السوداء على الرغم من أنها تحمل معدل وفيات عالية، إلا أنها ليست معدية للجميع، وهي أكثر إصابة للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري الشديد أو غير المنضبط، أو أولئك الذين يستخدمون العلاج بالستيرويد لفترة طويلة، حيث يمكن قمع مناعتهم.

تؤثر عدوى الفطريات أيضًا بشكل أساسي على الأشخاص الذين يعانون من أمراض مصاحبة شديدة أو يستهلكون بشكل روتيني الأدوية التي تثبط مناعة الجسم لمحاربة العدوى.

علاوة على ذلك، يمكن تشخيص عدوى الفطريات السوداء واكتشافها عن طريق استخراج عينة سائلة من ممر الجيوب الأنفية وتصوير الأنسجة والتاريخ الطبي السابق.