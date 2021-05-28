«عشان متقعيش زي سجود».. 7 نصائح لتجنب السقوط أثناء نشر الغسيل

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

سجود علاء محمد، طفلة لم تتجاوز الـ13 عامًا، لكنها اعتادت مساعدة والدتها في الأعمال المنزلية، لتخفيف العبء عليها، وحين دخلت البلكونة لنشر الغسيل بدلًا من والدتها، كانت الواقعة الأليمة التي تعرضت لها إذ أنها سقطت من الدور الخامس.

وشهدت مساكن الكويت بحي العرب في بورسعيد، سقوط الطفلة «سجود» من شرفة البلكونة، لتصاب بنزيف في المخ وكسور متفرقة في الجسم، وترقد حاليًا داخل العناية المركزة بأحد المستشفيات، بينما تستغيث أسرتها بالدعاء لإنقاذ حياة ابنتهم.

ووسط انشغال الأسرة بحالة ابنتهم الخطرة، تداولت بعض أنباء عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي عن إقدام الطفلة على السقوط من البلكونة برغبتها، لوجود خلافات بينها وبين أسرتها، لكنه الأمر الذي نفته بشكل قاطع مها محمود، والدة الطفلة، مؤكدة أن ابنتها تحرص دائمًا على مساعدتها فى الأعمال المنزلية وإنها ذهبت إلى البلكونة لنشر الغسيل، إلا أنها سقطت من الشرفة.

حادث «سجود» لم يكن الأول إذ تكرر قبل ذلك، في مناطق مختلفة لكن السبب متشابه وهو السقوط أثناء نشر الغسيل، وحتى تتجنبي ذلك يقدم «هن» عدد من النصائح التي يجب اتباعها حتى لا تلقى نفس المصير.

نصائح لتجنب السقوط أثناء نشر الغسيل

- يمكن استبدال منشر البلكونة بالمنشر الداخلي.

- بإمكانك أيضًا وضع منشر أعلى البلكونة بدلًا من المنشر الخارجي.

- انشري في الأحبال الداخلية الملائمة لطولك بدلًا من الشب للأحبال الخارجية.

- إذ شعرتي بالدوار، توقفي فورًا عن النشر.

- من الأفضل النشر في النهار فهو أكثر أمانًا، بدلًا من النشر ليلًا.

- عدم بالحديث مع الآخرين أثناء النشر.

- تجنب الحديث بالهاتف المحمول أثناء النشر.

سقوط سيدة أثناء نشر الغسيل

ومن بين حوادث سقوط سيدات أثناء نشر الغسيل، ما تعرضت له سيدة تسكن في الطابق الثاني في إحدى قرى مركز الشهداء بالمنوفية، إذ اختل توازنها، بحسب زوجها، الذي نفى الشبهة الجنائية، وسقطت السيدة البالغة من العمر 31، عاما، وتدعى آية، مغشيا عليها.

حضرت الإسعاف وجرى نقلها إلى مستشفى الشهداء، إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة داخل المستشفى، كما توفي الجنين داخل بطنها إثر إصابته بتوقف عضلة القلب.