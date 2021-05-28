زوجة وليد سليمان تحتفل بفوز الأهلي بالسوبر الإفريقي: «فضل ونعمة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شاركت ياسمين أمل، زوجة نجم النادي الأهلي وليد سليمان الملقب بـ «الحاوي»، كواليس احتفالها بفوز المارد الأحمر بكأس السوبر الإفريقي، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

ونشرت زوجة وليد سليمان، عبر خاصية القصص المصورة «ستوري» صورة للاعبي الأهلي، مُعلقة: «فضل ونعمة الحمد لله على المكسب».

فوز النادي الأهلي

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لقب كأس السوبر الأفريقي على حساب نهضة بركان المغربي بعد الفوز عليه بهدفين نظيفين، أحرزهما محمد شريف وصلاح محسن، في اللقاء الذي أقيم على استاد جاسم بن حمد بنادي السد القطري في العاصمة القطرية الدوحة.

سجّل محمد شريف هدف الأهلي الأول في الدقيقة 57، وأضاف صلاح محسن الهدف الثاني في الدقيقة 82.