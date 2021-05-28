طريقة عمل المولتو.. وصفة سهلة وسريعة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يعتبر المولتو من المعجنات التي لا غنى عنها في وجبة الإفطار، إذ أنها مفضلة للكبار والصغار، كما يبحث البعض عن طريقة عمل المولتو ليتناولونها بشكل يومي، خاصة وأن العديد من الأمهات لا تفضل شرائها يوميًا بدلًا من الذهاب إلى المخابز والسوبر ماركت، وخوفًا على أطفالهن من المولتو الجاهزة نظرًا لاحتوائها على المواد الحافظة.

طريقة عمل المولتو:

ويستعرض «هُن» طريقة عمل المولتو في المنزل بطريقة سريعة وسهلة واقتصادية لسيدات البيوت.

المقادير:

3 كوب من الدقيق.

نصف كوب من الحليب السائل.

ملعقة كبيرة من السكر.

رشة ملح.

ربع كوب زبدة بدرجة حرارة الغرفة.

3 ملاعق صغيرة من الخميرة الفورية.

بيضة.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيلا.

ماء للعجن.

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مقادير الحشوة:

نصف كوب من الشيكولاتة.

ملعقة من الزبدة.

يتم وضع الدقيق في إناء ويضاف عليه ملعقة من السكر ثم ثلاث ملاعق صغيرة من الخميرة ورشة من الملح وقومي بتقليب المكونات وأضيفي ربع كوب من الزبدة ويجب أن تكون بدرجة حرارة الغرفة وإخلطيها مع كل الدقيق.

يضاف الحليب الدافئ والبيضة مع نصف ملعقة من الفانيليا ثم تخلط المكونات مع بعضها جيداً.

يتم إضافة الماء الدافئ حسب حجم العجينة والإحتياج حتى تتكون لديك عجينة ملساء لينة يسهل فردها .

ثم تغطى وتترك في مكان دافئ حتى تختمر ويتضاعف حجمها.

يتم ترك العجينة حتى تتخمر ثم تقطع إلي قطع متوسطة الحجم ،ثم فرد كل قطعة ووضعها في صينية ودهن كل قطعة على حدى ثم افردي القطعة الثانية حتى تصبح طبقة رقيقة أيضاً.

ثم ضعيها على الطبقة الأخري المدهونة بالسمنة وادهني وجهها بالسمن وذلك حتى تصبح العجينة مورقة بعد خبزها، ثم افردي القطعة الثالثة جيداً وضعيها علي الطبقتين التي قومتي بمفردهم مسبقاً.

ادهني أيضا الوجه بالسمن وهكذا حتي تنتهي كل القطع ثم قومي بإدخال الصينية إلى الثلاجة وأتركيها لمدة ربع أو نصف ساعة.