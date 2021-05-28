أول ظهور لـ منة عبدالعزيز بعد الحكم على المعتدين عليها.. «قامت بتصرف غريب»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

على الرغم من صدور الحكم على المتهمين بالاعتداء واغتصاب فتاة التيك توك منة عبدالعزيز، منذ عدة أيام، إلا أن الفتاة لم تعلق نهائيًا على الأمر ولم تظهر على مواقع التواصل الاجتماعي كما اعتادت.

واليوم، شاركت منة عبدالعزيز، متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» كأول ظهور لها عقب الحكم، وظهرت الفتاة بملابس جريئة كالتي أكدت ابتعادها عنها وقت الأزمة، مرتدية سترة سوداء مكشوفة.

وقامت الفتاة بغلق خاصية التعليقات تمامًا، حتى لا يتمكن أحد من التعليق على الصورة، بالإشادة بالقرار والمباركة، أو حتى انتقاد الإطلالة، مع إرفاق وجه تعبيري يرمز لشعلة النيران.

تفاصيل الحكم في قضية منة عبدالعزيز

وكان صدر الحكم على المتهمين في قضية التشهير بـ فتاة التيك توك الشهيرة، منة عبدالعزيز، واغتصابها، منذ عدة أيام، حيث عاقبت الدائرة 22 بمحكمة جنايات الجيزة المنعقدة في زينهم، المتهم الأول بسام رضا صابر شهرته «بيشوي» عن تهمة هتك العرض بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه، وعن تهمتي السرقة بالإكراه وتعاطي المخدرات بالسجن لمدة عام واحد وغرامة 4 آلاف جنيه.

كما عاقبت المتهم الثاني مازن إبراهيم وشهرته بالسجن المشدد 9 سنوات عن التهمة الأولى وغرامة 14 ألف جنيه، والمتهمة الثالثة شيماء شاكر، بالسجن المشدد 9 سنوات عن التهمة الأولى، وغرامة مالية 10 آلاف جنيه.

بينما عاقبت المتهمة الرابعة فاطمة شاكر، بالسجن لمدة 4 سنوات وغرامة مالية 10 آلاف جنيه، والمتهم الخامس بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وغرامة مالية 100 ألف جنيه، فيما برأت المحكمة المتهم السادس صاحب الفندق من التهمة المنسوبة إليه.