أصيبت بجلطة.. من هي الإعلامية البريطانية التي توفت بعد تلقيها لقاح «استرازينيكا»؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

دعوات كثيرة وجهها مسئولو الصحة في الكثير من البلاد المختلفة، لحث المواطنين على تلقي اللقاح للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، بالتزامن مع انتشار الموجة الثالثة من الفيروس وارتفاع أعداد الإصابة به، وصباح، اليوم الجمعة، أعلنت صحيفة «جارديان» البريطانية وفاة ليزا شو مقدمة البرامج الإذاعية في هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» بعد إصابتها بجلطات دموية بعد تلقيحها بلقاح «استرازينيكا» المضاد لفيروس كورونا، بحسب ما أعلنت عائلتها.

ليزا شو

ونرصد من خلال هذا التقرير أبرز المعلومات عن الإعلامية البريطانية الشهيرة التي أصيبت بجلطة عقب تلقيها لقاح «استرازينيكا» ما أدى إلى وفاتها، كالتالي:

من هي الإعلامية البريطانية التي توفت عقب تلقيها لقاح «استرازينيكا»

- ليزا شو مقدمة البرامج الإذاعية في هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».

- تبلغ من العمر 44 عاما، إذ أنها ولدت عام 1977 في بريطانيا.

- عملت في راديو BBC منذ عام 2015.

- كانت تتلقى العلاج في العناية المركزة إثر إصابتها بجلطات دموية.

- توفيت في مستشفى «رويال فيكتوريا» في نيوكاسل الأسبوع الماضي.

وخلال الفترة الأخيرة الماضية، واجه لقاح «أسترازينيكا» انتقادات عديدة بسبب الآثار الجانبية له فضلا عن إصابة عدد من الاشخاص الذين تناولوه بأعراض جانبية له أدت إلى وفاتهم بعد إصابتهم بجلطات ونزيف، الأمر الذي جعل الشركة المنتجة له تخرج لتؤكد أن تلك الحالات فردية.

وخرج مالتحدث باسم وزارة الصحة الألمانية في وقت سابق ليعلن أن ألمانيا ستتوقف عن التطعيم بلقاح شركة أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا المستجد، لتكون بذلك هي آخر دولة أوروبية تعلن توقف استخدام اللقاح السالف ذكره بعد تعرض عدد من الحالات المختلفة للنزيف والجلطات.