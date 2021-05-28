«كنتي في اختبار من ربنا وسقطتي».. انتقادات لاذعة لـ فيفي عبده في أحدث ظهور لها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تعرضت الراقصة فيفي عبده لانتقادات لاذعة من قِبل متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، بسبب أحدث ظهور لها، إذ نشرت صورة لها بملابس صيفية، مرتدية سترة وهوت شورت من الستان والأورجانزا، باللون الأصفر على إحدى شواطئ البحار، عقب تعافيها من وعكتها الصحية الشديدة، التي ظلت على اثرها في المستشفى.

تعليقات رواد مواقع التواصل

وسرعان ما تفاعل المتاعبين مع الصورة، منتقدين الملابس الجريئة التي ظهرت بها، معلقين: «ده انتي مبتخديش أي عظه من اللي بيحصل حواليكي، هتقابلي ربك إزاي قوليلي»، «كنتي في اختبار ومحنة وسقطي فيه.. ربنا اداكي فرصة تانية.. برافو بقا ضيعيها».

تفاصيل الحالة المرضية لـ فيفي عبده

وتعاني فيفي عبده منذ فترة من وعكة صحية خضعت على إثرها لعملية جراحية، نتيجة تلقي حقنة خاطئة، وهو ما أعلنته عبر صفحتها الشخصية قائلة: «حسبي الله ونعم الوكيل في اللي اداني حقنه غلط تسببت في دخولي المستشفى لإجراء عملية جراحية، ادعولي بحق الشهر الكريم، كل اللي بيحبونى يدعولى واللى بيكرهونى الله يسامحهم كل سنة وأنتم طيبين وبخير، رمضان كريم»، وتفاعل الجمهور مع منشور فيفي عبده، متمنين لها الشفاء العاجل.