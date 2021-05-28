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طريقة عمل كمبوت الخوخ بأسهل الطرق.. السر في الليمون

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القاهرة - سمر حسين - مطبخ

كمبوت الخوخ

كمبوت الخوخ من الفواكه الأساسية لتزيين الحلوى والتورت، كما يفضله البعض للتناول كثمرة، أو شراب شرباته المُحلى، حيث يمكن شراء كمبوت الخوخ جاهزًا من المتاجر، أو صنعه في المنزل بدقة عالية، باستخدام مقادير بسيطة وبطريقة سهلة وسريعة.

وإليكِ طريقة عمل كمبوت الخوخ في المنزل دون صعوبة.

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طريقة عمل كمبوت الخوخ

مقادير كمبوت الخوخ

كيلو خوخ  

نصف كوب سكر  

نصف ليمونة عصير

 كوب ماء  

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طريقة عمل كمبوت الخوخ

زيلي النواه من الخوخ أولًا، ثم  يقطع الخوخ.

يوضع الخوخ المقطع مع السكر فى حلة على النار.

يضاف عصير الليمون ثم الماء ويترك الخليط ليغلى قليلاً.

يترك ليبرد ويحفظ بالثلاجة حتى الاستخدام.

طريقة عمل جلاش محشي كمبوت الخوخ

وكانت قدمت الشيف نجلاء الشرشابي، طريقة حلوى سهلة ولذيذة لاستخدام كمبوت الخوخ، وتحضيرها بسهولة في المنزل، وهي جلاش بـ كمبوت الخوخ، إذ يمكن أن تصنعها الأم لأطفالها.

طريقة عمل جلاش بـ كمبوت الخوخ

مقادير جلاش بـ كمبوت الخوخ

- لفة جلاش.

- زبدة.

- كمبوت.

- جوز هند.

- سكر بودره.

 طريقة عمل جلاش بـ كمبوت الخوخ

- إفردى طبقة الجلاش، وادهنيها زبدة.

- ضعي كمبوت الخوخ وجوز الهند والسكر البودرة.

- ادهني باقي الطبقة بالزبدة وتُلف.

- تُحمّر في الزيت.

- يرش عليها سكر بودرة.

- تُقدم فور الانتهاء من إعدادها.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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