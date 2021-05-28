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طريقة عمل المبكبكة باللحمة.. أكلة العُزاب وأصلها ليبي

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القاهرة - سمر حسين - مطبخ

المبكبكة باللحمة 

المبكبكة باللحمة، واحدة من الأكلات الشهيرة بـ لبيا، والتي يلجأ الكثير لتحضيرها، خاصة العُزاب، فهي سريعة التحضير وبها العديد من الفوائد الغذائية، لاحتوائها على النشويات والبروتينات وغيرها من العناصر الغذائية الهامة. 

وإليكِ طريقة عمل المبكبكة باللحمة في المنزل.

طريقة عمل المبكبكة باللحمة

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مقادير المبكبكة باللحمة

ربع كيلو من المكرونة.

6 أكواب من الماء.

بصل متوسطة الحجم، ومفرومة ناعماً.

 فلفل رومي مفروم.

جزر.

كوب ونصف من معجون الطماطم.

5 ملاعق صغيرة من زيت الزيتون.

3 قطع من لحم الضأن.

نصف كوب من حبوب البازيلاء.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأحمر.

طريقة عمل المبكبكة باللحمة 

- قومي بتحمير البصل جيدًا في زيت الزيتون في قدر عميق.

- نضيف الفلفل الرومي والجزر ومعجون الطماطم والبازيلاء والملح والفلفل الأحمر وقطع اللحم إلى القدر، ونقلي المكونات مع بعضها البعض.

- نضيف الماء ونتركها حتى تنضج مع اللحم لمدة 45 دقيقة، على نار هادئة.

- نضيف المكرونة إلى القدر، بعد أن تنضج المكونات وتصبح لينة، ثم نقلبها مع المكونات حتى تمتزج، ونتركها لتنضج على نار هادئة لمدة 15 دقيقة.

- بعد أن تنضج المكرونة المبكبكة، نرفع القدر عن النار، ثم نسكب المكرونة في طبق التقديم.

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طريقة عمل المبكبكة باللحمة بخطوات سريعة 

مقادير المبكبكة باللحمة 

نصف كيلو لحمة ضأن

مكرونة

طماطم مبشورة

بصلة مفرومة

فلفل أخضر

ثوم

فلفل حار

3 ملعقه زيت

2 ملعقه كبيره صلصة طماطم

ملح

فلفل أسود

بهارات

طريقة عمل المبكبكة باللحمة 

تشوّح اللحمة في الزيت على النار ثم تتبل بالملح والفلفل والبهارات

ضيفي الفلفل الأخضر والبصل والثوم والفلفل الحار

يقلب جيدًا ثم تضاف الصلصة والطماطم المبشورة

ضيفي الماء ثم المكرونة وتترك حتى تنضج، وتُقدم ساخنة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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