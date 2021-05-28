6 علامات للإبط تشير إلى وجود مشاكل صحية.. اعرفها جيدا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

يجب أن نعتاد على الاعتناء بأنفسنا بشكل مناسب، للحفاظ على صحة جيدة والوقاية من الأمراض المحتملة.

ونحن نولي اهتمامًا كافيًا لأجزاء الجسم يجب ألا ننسى المناطق الصغيرة، فعلى سبيل المثال، يمكن أن تشير منطقة الإبط إلى وجود أمراض معينة نستعرضها لكم بحسب ما ورد في موقع "healthline".

1- الرائحة:

الرائحة غير المحببة في منطقة الإبط أمر طبيعي، يحدث ذلك بسبب البكتيريا التي تشعر بالحرية والراحة للنمو في المناطق التي بها الكثير من العرق، ومع ذلك، نعلم جميعًا أنه من السهل جدًا محاربة مثل هذه الرائحة، ما عليك سوى الاستحمام واستخدام مزيل العرق، ولكن إذا كانت رائحة إبطك ثابتة وقوية، فهذه أول علامة على وجود مشاكل صحية محتملة.

يمكن أن تكون الرائحة غير العادية التي لا يمكن إزالتها حتى بعد الاستحمام إشارة إلى اضطراب هرموني وخلل في الغدة الدرقية، وإذا كانت تشبه رائحة الفاكهة الفاسدة أو طلاء الأظافر، فقد تكون إشارة إلى الحماض الكيتوني، وهو فقدان قدرة الجسم على استقلاب السكر.

2- الحكة:

يعد الشعور بالحكة في منطقة الإبط بعد الحلاقة أمرًا طبيعيًا بسبب نمو الشعر الجديد، ولكن إذا لم تتوقف، فهذه إشارة أخرى على وجود شيء خاطئ في جسمك.

يمكن أن يحدث التهيج الشديد بسبب تفاعل الجلد مع الشفرة وأقمشة الملابس والمواد التي تحتوي عليها الكريمات أو مزيلات العرق، وعادة ما تظهر البقع الحمراء والخلايا الميتة مع هذه الحكة، إذا حدث هذا، فهناك احتمال أن يكون لدى بشرتك فطريات يجب أن يعالجها الطبيب.

3- الطفح الجلدي:

دائمًا ما يكون الجو دافئًا ورطبًا في منطقة الإبط، ما يخلق بيئة مثالية لتكاثر عدوى الخميرة المختلفة، ومن المستحيل معرفة العدوى التي تعاني منها دون استشارة أخصائي، ولهذا السبب يجب عليك مخاطبة الطبيب إذا شعرت فجأة بالحكة والاحمرار والطفح الجلدي الصغير على جلدك، يمكن أن تحدث تفاعلات الجلد هذه أيضًا بسبب الاحتكاك من الملابس أو المناخ أو الحساسية.

4- الألم:

الشعور بالألم في الإبط ليس سببًا للتسرع إلى الطبيب على الفور، ويمكن أن يظهر هذا الألم بسبب العمل البدني الشاق بعد التدريب المكثف أو بعد حمل أشياء ثقيلة، في هذه الحالات، يكون الأمر مؤقتًا وسيختفي قريبًا.

ومع ذلك، إذا استمرت مشاعرك المؤلمة لفترة طويلة لعدة أيام، فعليك طلب استشارة من طبيب وعلى الرغم من أنه نادر الحدوث، إلا أن هذا الألم يمكن أن يشير إلى تكوين أورام في الغدد الليمفاوية.

5- الدمامل والكتل:

العقد الليمفاوية الموجودة في الإبط غير مرئية تمامًا، ولكن إذا وجدت نوعًا من الانسداد والتورم، فهذا يشير إلى حقيقة أن العقد الليمفاوية تحاول محاربة بعض العدوى التي ظهرت حديثًا من تلقاء نفسها، وسيعود الوضع إلى طبيعته دون تدخل خارجي بعد مرور بعض الوقت.

ومع ذلك، يجب استشارة الطبيب إذا لم يختف الالتهاب من تلقاء نفسه في غضون أسبوع، حيث يمكن أن تكون علامة مقلقة لأن الغدد الليمفاوية المنتفخة هي إشارة لعدوى خطيرة وأحيانًا السرطان.

6-التعرق المفرط:

من الطبيعي أن تتعرق كثيرًا إذا كنت تمارس نشاطًا بدنيًا مكثفًا ولكن ليس إذا كنت جالسًا أو تمشي أو نائماً، يجب أن تنبهك هذه العلامات، ويمكن أن يشير فرط التعرق إلى خلل في مستويات الهرمونات وأيضاً إلى بداية انقطاع الطمث علاوة على ذلك، فإنه أحد علامات مرض السكري والنقرس.