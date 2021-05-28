"منه ذكر وأثني".. 5 علامات تجعلك تختار بطيخة جيدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

من لا يحب البطيخ؟ معظم الأشخاص مهووسون بهذه الفاكهة اللذيذة والمنعشة، ولكن إذا كنت تبحث عن بعض الأشياء عند شراء البطيخ، يجب معرفة هذه النصائح والتي ستساعدك على اختيار أفضل بطيخ على الإطلاق، كما أورد موقع "brightside" الأمريكي.

1- ابحث عن البقعة الميدانية:

البقعة الصفراء، والمعروفة باسم البقعة الميدانية، هي المكان الذي يستقر فيه البطيخ على الأرض، ويحتوي البطيخ الناضج دائمًا على بقع صفراء أو حتى برتقالية صفراء وليست بيضاء.

2-البقع البنية:

تعني التي تشبه النسيج على البطيخ أن النحل قد لامس أجزاء التلقيح من الزهرة عدة مرات، وكلما زاد التلقيح، كانت الفاكهة أحلى.

3- ذكر أو أنثى:

كثير من الأشخاص لا يعرفون أن المزارعين يميزون البطيخ حسب الجنس، على سبيل المثال، "الذكر" حجمه أكبر وله شكل ممدود، وطعم مائي، أما الأنثى لديهن شكل دائري ولطيف للغاية.

4- انتبه إلى الحجم:

من الأفضل عدم اختيار البطيخ الأكبر أو الأصغر، ولكن اختيار ثمرة البطيخ متوسطة الحجم.

5- افحص الذيل:

يشير الذيل الجاف إلى نضج البطيخ، ومع ذلك، إذا كان الذيل أخضر، فهذا يعني على الأرجح أنه تم قطف البطيخ مبكرًا جدًا ولن ينضج.