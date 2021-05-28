كورونا اليوم: تحذيرات من ظهور "تحورات خارقة" للفيروس.. والصحة العالمية تبحث بتقرير جديد عن منشأه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 بحياتنا. "الخليج 365" يُتيح خدمة يومية لعرض كل ما تريد معرفته عن تطورات فيروس كورونا المستجد أولا بأول، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية بشكل مختصر.

"الخليج 365" يُتيح خدمة يومية لعرض كل ما تريد معرفته عن تطورات فيروس كورونا المستجد أولا بأول، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية بشكل مختصر.

الصحة العالمية: نبحث بتقرير جديد عن منشأ كورونا

أعلنت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، أنها تعمل على تقرير جديد حول منشأ الجائحة، وذلك بعد تصريحات كثيرة كانت أطلقت خلال الفترة الماضية تؤكد أن جواب هذا السؤال مازال مفقوداً.

في حين تحرّكت منظمة الصحة عقب ساعات من طلب الرئيس الأميركي جو بايدن التحقيق في مصدر الفيروس بعد أن أبلغه مسؤولون في الاستخبارات بأن لديهم مجموعة من الأدلة التي لم يتم فحصها بعد والتي تتطلب تحليلاً حاسوبيًا إضافيًا قد يلقي الضوء على هذا اللغز، وفقًا لما ذكر "روسيا اليوم".

تحذيرات من ظهور "تحورات خارقة" لفيروس كورونا

حذّر خبير بريطاني من ظهور "تحورات خارقة" لفيروس كورونا المستجد، مشيراً إلى أنه يتطور باستمرار بشكل لا يمكن توقعه.

وأضاف رافي غوبتا، أستاذ علم الأحياء الدقيقة السريرية بجامعة كامبريدج، بأنه ومع حصول عدد كبير من الأشخاص حول العالم على اللقاحات المضادة للمرض، إلا أن الفيروس سيحاول أن يصبح أكثر كفاءة في انتقاله، كما لفت إلى أن كورونا بات يتطور باستمرار وبشكل لا يمكن التنبؤ به، مشدداً على أنه يجب ألا نكون مفرطين في الثقة بأننا أصبحنا محميين منه في أي مرحلة، وذلك وفقاً لصحيفة "الإندبندنت البريطانية".

المناعة المكتسبة من لقاحات "كورونا" تستمر لمدة عام على الأقل

تشير دراستان جديدتان إلى أن اللقاحات المضادة لفيروس (كوفيد-19) يمكن أن تمنح المتلقين مناعة ضد الفيروس لمدة عام على الأقل، وربما لفترة أطول، مما يثير المزيد من الأسئلة حول ما إذا كان بعض الأفراد سيحتاجون إلى جرعة إضافية.

وتشير آخر الدراسات والخبراء إلى أن الأشخاص الذين لم يصابوا بالفيروس من قبل سيحتاجون على الأرجح إلى جرعة إضافية، مثل الأفراد الآخرين المصابين سابقًا والذين ليس لديهم استجابة مناعية قوية، وفقا لصحيفة "ذا هيل" الأمريكية.