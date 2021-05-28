د. كوستي: العناية بالبشرة منذ الصغر تجنّب المرأة مشاكل كثيرة

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 28 مايو 2021 07:56 مساءً - لأن البشرة المشرقة والصافية والمتوهجة هي سر جمال المرأة والركيزة الأساسية في إطلالتها، تحدثنا الى طبيب الأمراض الجلدية التجميلية الدكتور كوستي، ليعرفك الى أجدد التقنيات في مجال العناية بالبشرة، وأهم النصائح للحفاظ على بشرة صحية ومشرقة في جميع الأوقات، وأبرز مستحضرات العناية بالبشرة التي لا يمكن الاستغناء عنها.

طبيب الأمراض الجلدية التجميلية د. كوستي





- ما هي أحدث تقنيات العناية بالبشرة؟

أحدث تقنيات العناية بالبشرة، هو الليزر الذي يرتكز على تعزيز إنتاج الكولاجين في الجلد، تقليص حجم المسامات الواسعة، زيادة كثافة وسماكة البشرة، إصلاح خلايا الجلد التالفة نتيجة التعرض لأشعة الشمس، تجديد خلايا البشرة، والتخفيف من الخطوط الدقيقة. ومن الأفضل الخضوع لهذه التقنية خلال الشتاء، وليس في الصيف حيث تزيد فرص الإصابة بالتصبغات. وتحتاج المرأة الى ثلاث جلسات، بمعدل جلسة كل شهر.



- ما هي المكونات الفعالة التي على المرأة البحث عنها في مستحضرات العناية بالبشرة؟

على المرأة التي لا تعاني من مشاكل جلدية وترغب في توفير العناية اللازمة ببشرتها، أن تستخدم منتجات العناية البشرة التي تشتمل على الريتينول، كونه يحفز إنتاج الكولاجين، ويقلل من الخطوط الدقيقة، وعلى الفيتامين سي، فهو أحد مضادات الأكسدة التي تزيل المادة المؤكسدة في الجلد المسؤولة عن تقليل نسبة الكولاجين والإيلاستين في الجلد، مما يؤدي الى ترهل البشرة بشكل أسرع، إضافة الى أن هذا الفيتامين يمنح البشرة إشراقة طبيعية ويحفز إنتاج الكولاجين. من جهة أخرى، على المرأة أن تستخدم الكريم المرطب بشكل دائم، على أن تختاره وفق نوع بشرتها، فهو يكافح تعب وبهتان البشرة ويحافظ عليها ندية وناعمة.

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الحفاظ على بشرة صحية ومشرقة في جميع الأوقات





- في ظل ضرورة ارتداء الكمامة، كيف بإمكان المرأة الحفاظ على بشرة رطبة ونقية وخالية من الشوائب؟



يؤدي ارتداء الكمامة الى تشكّل ترسبات على مناطق الوجه المخفية وراء الكمامة، مما يؤدي الى انسداد المسامات وخنق البشرة، بالتالي من الضروري تنظيف البشرة في الصباح والمساء، والقيام بتقشير الوجه مرة أو مرتين في الأسبوع منعاً لظهور الرؤوس السوداء والبيضاء والحفاظ على البشرة صحية ونضرة، واستخدام مرطب للبشرة بتركيبة خفيفة لا تسبب انسداداً في المسامات.



- ما هي أهم الخطوات التي على المرأة ألا تتخلى عنها تحت أي ظرف في ما يتعلق بروتين العناية بالبشرة؟



استخدام الواقي الشمسي بشكل يومي، فهو المستحضر الأساسي في روتين العناية بالبشرة، كونه يمنع الظهور المبكر لعلامات التقدم في السن، خصوصاً الخطوط الدقيقة والتجاعيد والتصبغات وفقدان البشرة للكولاجين.. وبإمكان المرأة استخدام الواقي الشمسي بعامل حماية أخف(SPF) خلال الشتاء كون أشعة الشمس تكون أخف وطأة، أما في الصيف فمن الضروري أن يكون بعامل حماية 50 وأكثر.

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- ما هي أهم الاتجاهات في مجال العناية بالبشرة لصيف 2021؟



خلال فصل الصيف، يفضّل دائماً التوجه بشكل خاص الى أنواع السيروم المناسبة، فالسيروم رقيق على البشرة ولا يتسبب في ظهور أي زيوت أو دهون على البشرة، مما يمنع لمعان البشرة ويكافح ظهور البثور والرؤوس السوداء والبيضاء.



- ما هي الأمور التي يجب على المرأة تجنبها في حياتها اليومية لتحفاظ على بشرة صحية؟



للحفاظ على صحة البشرة، على المرأة تجنب الإفراط في شرب القهوة، كونها تؤدي الى جفاف البشرة، والابتعاد عن التدخين لما له من تأثيرات سلبية كثيرة على البشرة، حيث يعيق الدورة الدموية في الجلد، مما يؤدي الى ظهور الهالات السوداء تحت العين. إضافة الى ذلك، على المرأة تجنب التعرض الكثيف لأشعة الشمس واستخدام الزيوت، فهي تجعل البشرة متعبة ومترهّلة.

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العناية بالبشرة للحصول على اطلالة مشرقة



- هل يجب أن تغير المرأة منتجات العناية ببشرتها من فترة الى أخرى؟

بسبب تغير الطقس بين موسم وآخر، من الضروري إجراء تعديلات على روتين العناية بالبشرة. ففي فصل الشتاء حيث الهواء الجاف والبرد الشديد، من المهم استخدام كريمات بتركيبة سميكة ومكثفة، تعمل على تغذية البشرة وترطيبها. أما خلال فصل الصيف، فيجب تجنّب استخدام الكريمات التي تحتوي على مكونات تسبب التهيج والحساسية للبشرة مثل الريتينول والهيدروكينون، خصوصاً مقشرات البشرة، إذ إن أي تحسس أو احمرار على البشرة قد يصبح بقعاً داكنة وتصبغات، خصوصاً إذا كانت المرأة لا تستخدم الواقي الشمس بشكل يومي ومنتظم.



- ما هي أبرز المكونات في تركيبة مستحضرات العناية بالبشرة التي تنقذ المرأة من مشاكل البشرة الشائعة، مثل البثور وحب الشباب والبقع الداكنة؟

على المرأة دائماً أن تأخذ بالاعتبار طبيعة المشاكل التي تعاني منها بشرتها، فإذا كانت تعاني بشدة من حب الشباب أو التصبغات، ففي هذه الحالة هي تحتاج الى علاج فعال يصفه لها طبيب الأمراض الجلدية. أما إذا كانت بشرتها معرضة للإصابة بمشاكل جلدية مختلفة، فعليها استخدام الكريمات التي تستهدف المشكلة التي تعاني منها، مثل الريتينول في حال المعاناة من حب الشباب، والفيتامين سي والنياسيناميد في حال الإصابة بالتصبغات والبقع الداكنة...

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- هل بإمكان المرأة أن تحدّ من ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة على الوجه؟



بالتأكيد، وذلك من خلال استخدام الواقي الشمسي، والمواظبة على اتباع روتين عناية بالبشرة مناسب ومنتظم ابتداء من سن العشرين، يرتكز بشكل أساسي على غسول الوجه، كريم مرطب، كريم نهار، كريم ليل، كريم العين، وذلك للحفاظ على صحة البشرة ومكافحة ظهور المشاكل الجلدية وعلامات التقدم في السن. لكن مع التقدم في السن، على المرأة اللجوء الى تقنيات أكثر فعالية، مثل الليزر، تستهدف المشاكل التي تعاني منها البشرة.



- ما رأيك بالخلطات الطبيعية التي تحضرها المرأة في المنزل من المكونات الطبيعية؟ هل هي فعالة؟



بالتأكيد، تؤدي الخلطات الطبيعية دوراً فعالاً في تعزيز صحة وجمال البشرة، خصوصاً إذا ما استخدمت المرأة المكونات المناسبة لنوع البشرة والمشكلة التي تعاني منها، إذ لا يمكنها اختيار المكون الطبيعي بشكل عشوائي لتجنب أي آثار جانبية على بشرتها، وللحصول على النتائج المرجوة.

ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص.

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