الطريقة الروسية لتنظيف البشرة

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 28 مايو 2021 07:56 مساءً - تتميز الروسيات ببشرة نضرة وناعمة، تمنحهن إطلالة مشرقة وجذابة، نظراً لاهتمامهن الدائم بالعناية بالبشرة، من خلال اتباع روتين يومي وأسبوعي للعناية ببشرتهن وتنظيفها.

وفي هذه السطور ستعرفين الطريقة الروسية لـ تنظيف البشرة، وأبرز الماسكات والمقشرات المنزلية التي تعتمد عليها الروسيات في الحفاظ على بشرتهن أكثر نضارة وإشراقاً.



أولاً: البخار الساخن والقهوة

تساعد القهوة على تحفيز الدورة الدموية للبشرة



تعتمد الروسيات على استخدام البخار الساخن لتفتيح الشعيرات الدموية وترطيب الجلد، وفتح المسام، مما يسمح لمنتجات التنظيف والعناية بالبشرة بالتغلغل داخل المسام.

ولعقود من الزمان، كانت الفتيات الروسيات يستخدمن القهوة المطحونة في الساونا لتنشيط الدورة الدموية ولتقليل ظهور الأوردة.

ويُعد كل من القهوة والبخار بمثابة مقشر طبيعي مثالي للتخلص من الجلد الميت، كما أنهما مثاليان لزيادة تدفق الدورة الدموية وتقليل السيلوليت في مناطق مثل الفخذين والأرداف.

والقهوة منشط ومدر للبول، لذلك يمكنها التخلص مؤقتاً من الماء من الخلايا الدهنية، ومع الاستخدام المتكرر للقهوة كمقشر طبيعي، يمكن تقليل علامات السيلوليت في الجسم.

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ثانياً: تنظيف البشرة بالحليب بدلاً من الغسول

استخدام منظف اللبن يساعد على الحفاظ على نضارة البشرة



تفضل النساء الروسيات الحليب المنظف بدلاً من الغسول ذي الرغوة القاسية المنزوعة الزيوت.

وتستطيع منظفات الحليب إزالة المكياج والزيوت والأتربة من البشرة، مع الحفاظ على رطوبتها، وحمايتها من الجفاف، خاصة مع طقس روسيا القارس في فصل الشتاء.

وبالنسبة لـ البشرة الحساسة أو الفاتحة أو المعرضة لحب الشباب، سيوفر الغسول الذي يحتوي على الحليب، بعض الراحة للبشرة أثناء تنظيفها.

ويُمكنكِ استخدام منظف الحليب على الجلد الجاف، حتى يلتصق ببشرتك ويستخرج الزيوت والأتربة والمكياج؛ لأن تطبيقه على بشرة رطبة أو بأطراف أصابع رطبة ليس فعالاً.

وبعد تدليك وجهك بمنظف الحليب لعدة دقائق، استخدمي قطعة قماش دافئة ورطبة لإزالة المنظف، فذلك سيمنح بشرتك تقشيراً يدوياً لطيفاً وخفيفاً أيضاً.

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ثالثاً: تقشير البشرة بالملح وزيت الزيتون

يعمل الملح وزيت الزيتون كمقشر طبيعي مثالي للبشرة



تعتمد الروسيات في عملية تنظيف البشرة التي يقمن بها كل أسبوع، على صنع مقشر منزلي بسيط للغاية، للحفاظ على نضارة البشرة وجمالها.

ويعتمد هذا المقشر على إضافة الملح المنزلي العادي (أو ملح البحر إذا كان متاحاً)، إلى القليل من زيت الزيتون، واستخدام الخليط كأي مقشر آخر، مع فرك الجلد بقليل من الضغط، ثم غسله بالماء الدافئ بعد تقشير البشرة به لمدة 5 دقائق، للحصول على نتائج مثالية.

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رابعاً: ترطيب البشرة بالبيض وزيت الزيتون

الطريقة الروسية للعناية بالبشرة



تحتاج البشرة بعد تقشيرها إلى الترطيب، للحصول على بشرة نضرة وناعمة وأكثر إشراقاً، وتعتمد الروسيات على ماسكات الترطيب المنزلية، والتي يُعد أشهرها، ماسكات البيض وزيت الزيتون، والذي يتم تحضيره بمزج صفار بيضة مع ملعقتين صغيرتين من زيت الزيتون، ووضع طبقتين من هذا المزيج على البشرة وتركه حتى يجف، ثم غسله بالماء الدفئ.

وللحصول على نتائج مثالية، يُوصَى باستخدم هذا الماسك مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع لمدة شهرين.

ملاحظة من "الخليج 365 نت": قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص.

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